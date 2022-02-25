Вистачить для всіх! Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі

Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі / Фото: pixabay.com
Сьогодні Другий день вторгнення Росії. ЗСУ відбивають удари ворога. У зв'язку з тим, що ситуація є критичною і люди в паніці спустошують полиці в аптеках, для тих, кому справді потрібні препарати, їх може просто не виявитися. Публікуємо список аптек Києва, які працюють безперебійно.
На складах є достатня кількість медпрепаратів для безперебійної роботи аптек та постачання препаратів до лікарень. Але у місцях, де йдуть активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрилися, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Це пов'язано з безпекою та доїздом працівників аптек. Але аптеки, розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють та відпускають лікарські засоби.
— кажуть у МОЗ.
Міністерство радить відстежувати інформацію на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які постійно оновлюють адреси відкритих аптек.
Зокрема, у КМДА опублікували список аптек КП "Фармація", що працюють у штатному режимі.
Повний список аптек Києва, які працюють безперебійно, поки що виглядає так
- Аптека №001, Володимирська, 51/ 53
- Аптека №002 а/п №1 , Народного ополчення, 5
- Аптека №003 , Ватутіна, 2-В
- Аптека №006 а/п №1 вул. Радужна, 23
- Аптека №006, Кібальчича, 13а
- Аптека №007 а/п №1, Пимоненка Миколи, 10
- Аптека №007 Січових Стрільців, 10
- Аптека №008, проспект Перемоги, 20
- Аптека №010, Стальського, 24
- Аптека №012 гомеопатична, Відрадний, 61
- Аптека №014, Мілютенка, 34
- Аптека №017 а/п пр. Валерія Лобановського, 2
- Аптека №017, Урицького, 27/5
- Аптека №018, Будівельників, 36
- Аптека №019, Північна, 46
- Аптека №020, В.Житомирська,8/14
- Аптека №022, Немировича-Данченка,1
- Аптека №025, Кирилівська,109/2
- Аптека №027 а/п, Б. Хмельницького, 37
- Аптека №027, Хмельницького, 42
- Аптека №030, Алма-Атинська, 103/1
- Аптека №031 а/п №1, 40-річчя Жовтня, 59-А
- Аптека №031 а/п №2, Предславинська,9
- Аптека №031, Науки, 4
- Аптека №032, Свободи, 2
- Аптека №035, Щербакова, 32/38
- Аптека №036 а/п №1, Гарматна,36
- Аптека №036, Перемоги, 45
- Аптека №037, Повітрофлотський,47,пр.
- Аптека №038, Івана Лепсе, 75
- Аптека №040, Зої Гайдай, 5
- Аптека №044, Героїв Сталінграду, 27
- Аптека №046 а/п №2, Фрунзе,107
- Аптека №046 а/п №3, Волоська,47
- Аптека №046 а/п №4, Іллінська,3/7
- Аптека №046, Костянтинівська, 1/2
- Аптека №048, Василя Порика,13
- Аптека №050, Малиновського Маршала, 34
- Аптека №051 а/п №3, Мостицька,9
- Аптека №051, Свободи, 22
- Аптека №052, Чорновола, 28/1
- Аптека №054 В.Гавела 6/7
- Аптека №055 а/п №1, Кондратюка, 6
- Аптека №055 а/п №3, Вишгородська, 54
- Аптека №055, Маршала Рокосовського, 4
- Аптека №056, Бориспільська, 34
- Аптека №057, Героїв Дніпра, 18
- Аптека №059 а/п №1, Маяковського, 32-Б
- Аптека №059 а/п №2, Закревського, 81/1
- Аптека №059, Маяковського, 47
- Аптека №062, Вербицького Архітектора, 18
- Аптека №063, Жукова Маршала, 26
- Аптека №064, Маршала Якубовського, 6
- Аптека №065, Вишгородська, 28/1
- Аптека №066 а/п №1, Лабораторний,18
- Аптека №066, Фрунзе, 116-а
- Аптека №068, Академіка Глушкова, 31а, блок "В"
- Аптека №069, Харківське шосе, 144
- Аптека №071, Пшенична, 16
- Аптека №073, Олександра Пироговського, 4
- Аптека №074 а/п №1, Тимошенка,14
- Аптека №074 а/п №2 при КМКЛ №8
- Аптека №074 а/п №3, Богатирська, 30, корп. 1
- Аптека №074,Тимошенко, 14
- Аптека №075 а/п №2, Уборевича, 11
- Аптека №075, Перемоги, 104
- Аптека №077, Миропільська, 1
- Аптека №078, а/п 2, Академіка Доброхотова, 13
- Аптека №078, Перемоги, 148/1
- Аптека №079 а/п №2, Алішера Навої,3
- Аптека №079, Перова, 15
- Аптека №081, Маяковського, 73
- Аптека №082 а/п, Миропільська, 8
- Аптека №082, Шолом Алейхема, 3
- Аптека №083, Драйзера, 8
- Аптека №085, Героїв Сталінграду, 65
- Аптека №087, Ревуцького, 16а
- Аптека №090 а/п №1, Зоологічна, 3
- Аптека №090 а/п №2, Політехнічна, 25/29
- Аптека №090, Ісаакяна, 2
- Аптека №092, Шолом Алейхема, 18
- Аптека №095, Маршала Гречка, 14
- Аптека №098, Кольцова, 13
- Аптека №099 а/п №3, Гузара,3 (ЦМХВ)
- Аптека №099 а/п №4, Гузара,3 (КМКЛ №6)
- Аптека №099, Стражеська, 6а
- Аптека №101, Возз'єднання, 6
- Аптека №102 а/п. №1, Харківське шосе, 121, корп.
- Аптека №102, Юрія Пасхаліна 4/6
- Аптека №103 а/п №1, вул. Митрополита Шептицького, 5
- Аптека №103, Русанівська набережна, 24/51
- Аптека №104, Зодчих, 50
- Аптека №105, вул. Миколайчука Івана 3А
- Аптека №106, Березняківська, 8
- Аптека №107, Вербицького, 5
- Аптека №109 а/п №1, Краківська,13, корпус 1
- Аптека №109 а/п №2, Ентузіастів,13 А
- Аптека №109, Раїси Окіпної, 9
- Аптека №110, Гарматна, 16/85
- Аптека №113, Юрія Гагаріна, 2/35
- Аптека №114 а/п №1, Підвисоцького, 13
- Аптека №114, Дружби Народів, 30/1
- Аптека №116 а/п №1, Рікова, 2.
- Аптека №116, Гната Юрі, 7-А
- Аптека №118, Булгакова, 13
- Аптека №119 а/п №1, Драйзера 19
- Аптека №119 а/п №2, Жукова 10
- Аптека №119, Маяковського, 15
- Аптека №123, Дяченка, 10
- Аптека №124, Харківське шосе, 164
- Аптека №125 А/п №1, вул. Підвисоцького 4-а
- Аптека №125 А/п №2, вул. Підвисоцького 4-б
- Аптека №125, Лаврська, 8
- Аптека №126, Івана Кудрі, 35-А
- Аптека №127, Васильківська, 55
- Аптека №128, Героїв Севастополя, 44/10
- Аптека №130, Данила Щербаківського, 60
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