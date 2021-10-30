Спеції, олія та цитруси – які з них найкращі у профілактиці раку

Фрукти, овочі, цитрусові, оливкова олія і не лише допоможуть уникнути раку / Фото: Колаж: Сьогодні

Оливкова олія, бергамот, куркума та фрукти з овочами названі найкращими нутрієнтами профілактики та лікування раку. Дослідження опубліковано у медичному журналі Nutrients : загалом медики відзначають найефективнішою протираковою "дієтою" – Середземноморський тип харчування.

Які продукти їсти для профілактики раку?

Італійські медики виділили 5 природних антиракових продуктів – це оливкова олія, бергамот, куркума, овочі та фрукти. Бергамот, цитрусовий фрукт, який визначається як гібрид кислого апельсина та лимона або кислого апельсина та лайма.

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На сьогоднішній день у бергамота визнано кілька важливих властивостей, у тому числі антиоксидантні, протизапальні, нейропротекторні, гіпоглікемічні та гіполіпемічні властивості проти багатьох метаболічних захворювань. Плоди бергамоту в основному використовуються через його ефірну олію, отриману шляхом подрібнення шкірки плодів, його поліфенольної фракції та його соку.

Куркума – найкраща зі спецій, на думку дослідників, для боротьби з раком / Фото: unsplash.com

Оливкова олія є одним з основних компонентів середземноморської дієти та витягується з плодів оливи, що містять відомі біофенолові секоїридоїди. Серед них одним з найбільш відомих є олеуропеїн, який, як було доведено, має численні корисні властивості, включаючи антиоксидантні, протизапальні, протиракові, противірусні. З цієї причини ця натуральна сполука вважається "надфункціональною їжею".

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Куркума – звичайна спеція, але в останні десятиріччя вона викликала науковий інтерес завдяки своєму терапевтичному потенціалу з протираковою, протизапальною, протидіабетичною, антивіковою та нейрорегенеративною дією.

Для профілактики раку потрібно їсти більше фруктів та овочів / Фото: unsplash.com

Овочі та фрукти давно визнані ефективними у профілактиці та боротьбі з раком завдяки кверцетину. Це флавоноїд, повсюдно присутній у фруктах та овочах, і з цієї причини їх споживання дуже поширене у середземноморській дієті. Також визнано, що кверцетин виконує безліч корисних функцій, діючи як антиоксидант. А ще він антиканцерогенний, протизапальний, антидіабетичний та протимікробний засіб.

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Як краще вживати ці продукти?

Куркуму додають у різні страви, оливковою олією краще заправляти салати, а от плоди бергамоту – дуже на любителя. Найчастіше в кулінарії використовується олія бергамоту. Овочі та фрукти дієтологи рекомендують вживати на день по 400-500 грам , у різному вигляді: свіжому, тушкованому, запічному або вареному.

При проблемах із травленням та алергії уточнюйте у свого сімейного лікаря, як краще вам їсти фрукти та овочі, а також чи підходить для вашого раціону куркума та бергамот.

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