Врятувати талію – як "знежирити" калорійні страви на старий Новий рік 2022

«Знежирити» калорійні страви на старий Новий рік 2022 просто – менше цукру, а смажене можна замінити запеченим / Фото: Колаж: Сьогодні
Якщо новорічні та різдвяні свята "вдарили" по вашій талії, печінці та підшлунковій залозі, то зовсім необов'язково на старий Новий рік об'їдатися калорійними стравами. Що приготувати на Василів вечір, щоб було смачно, корисно і не так калорійно – з'ясовуємо з експертами.
Взагалі, що заведено готувати на старий Новий рік?
Вечір 13 січня у народі називається Щедрий, або Василів вечір, а святий Василь – "шеф" над поросятами. На святковому столі у наших предків у цей день завжди було ціле запечене порося або свинина за святковим рецептом.
Також на старий Новий рік готують птицю, здебільшого курку, та кроля. Ще подають більш ситну кутю, вареники, солодку випічку, запіканки та бабки. Крім цього, на столі має бути узвар.
Тобто саме смажена їжа шкідлива?
Трансжири, які утворюються у процесі смаження як м'ясних, так і рослинних продуктів, шкідливі. Смажена картопля, м'ясо та ще плюс печене в раціоні, швидкі вуглеводи (тобто солодощі, цукор) – все це у великій кількості якраз сприяє набору зайвої ваги.
Якщо людина більшу частину життя харчується раціонально, печеня, печене, цукерки в її меню – рідкісні гості, то один вечір з таким "харчовим марафоном", звичайно ж, не призведе до стрибка ваги.
Як зробити кутю менш калорійною
Якщо надходження вуглеводів в організм наростає до вечора, та ще й на тлі сидячого способу життя, набору зайвої ваги не уникнути. Тому що вночі ферментування знижується, а це сприяє накопиченню зайвого жиру. На старий Новий рік, крім м'ясних страв, подають кутю та печене – якраз вуглеводну їжу. І те, що не з'їли проти 14 січня, звичайно ж, доїдають у вихідні дні.
А як же солодощі та алкоголь?
Алкоголь – теж калорійний продукт, а в поєднанні із солодощами спиртне "б'є" не лише по талії, а й по підшлунковій залозі. Гастроентеролог Євгенія Бєлінська рекомендує різноманіття печених виробів та цукерок замінити екзотичними фруктами. Буде смачно, корисно і не так, як ви звикли їсти щодня. Тобто буде відчуття святкової вечері та відповідна атмосфера.
Може, вжити ферменти для травлення?
Експерти радять не призначати собі ферментних препаратів чи інших ліків. Якщо ваш сімейний лікар або інший фахівець призначив ферментні препарати ще до новорічних свят, то виконуйте його поради, але не перевищуйте дозування. Вживати ферменти "для профілактики" не варто, краще стежити за обсягом і якістю того, що ви їсте.
Для підтримання організму, як зазначає Олександр Кущ, з добавок можна вживати вітаміни, цинк, селен, вибрати комплекс мікроелементів у поєднанні з амінокислотами. Підходять Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вони найбільш щадні для травлення і підтримають ваш організм.
Якщо ви занедужали, то одразу зверніться по допомогу до фахівця, принаймні до сімейного лікаря. І пам'ятайте, щоб ранок після святкової вечері був радісним, їжте і пийте в розумних межах, бо надмірність до добра не доведе.
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