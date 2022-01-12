Спасти талию – как "обезжирить" калорийные блюда на старый Новый год 2022

«Обезжирить» калорийные блюда на старый Новый год 2022 просто - меньше сахара, а жареное можно заменить запеченным / Фото: Коллаж: Сегодня

Если новогодние и рождественские праздники "ударили" по вашей талии, печени и поджелудочной железе, то вовсе необязательно на старый Новый год объедаться калорийными блюдами. Что приготовить на Васильев вечер, чтобы было вкусно, полезно и не так калорийно – разбираемся с экспертами.

Вообще, что принято готовить на старый Новый год?

Вечер 13 января в народе также называется Щедрый, или Васильев вечер, а святой Василий – "шеф" над поросятами. На праздничном столе у наших предков в этот день всегда был целый запеченный поросенок или свинина по праздничному рецепту.

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Также на старый Новый год готовят птицу, особенно курицу, и кролика. Еще подают более сытную кутью, вареники, сладкую выпечку, запеканки и бабки. Кроме этого, на столе должен быть узвар.

Узвар с точки зрения диетологии – это отличный напиток для пищеварения / Фото: Depositphotos

Узвар с точки зрения диетологии – это отличный напиток. Как отмечает аллерголог, тренер по фитнесу, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща диетолог Александр Кущ, узвар особенно хорошо помогает оттоку желчи. А желчь способствует процессу пищеварения, это особенно важно после праздничных застолий.

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А вот свинина считается жирным мясом. Но мнение, что именно за счет мяса человек набирает вес, ошибочно: поправиться можно из-за неправильного приготовления мясных блюд, как и растительных тоже. Жареная жирная свинина, безусловно, далеко не диетический продукт. Если вы не можете обойтись без свинины, то лучше брать свиную вырезку и не жарить, а запекать. А вот курица и кролик – более диетический продукт, но опять же важно, как они приготовлены.

То есть именно жареная пища вредна?

Трансжиры, которые образуются в процессе жарки как мясных, так и растительных продуктов, вредны. Жареная картошка, мясо да еще плюс мучное в рационе, быстрые углеводы (то есть сладости, сахар) – все это в больших количествах как раз способствует набору лишнего веса.

В процессе жарки как мясных, так и растительных продуктов образуются трансжиры, поэтому лучше запекать, а не жарить / Фото: Pinterest

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Если человек большую часть жизни питается рационально, жаркое, выпечка, конфеты в его меню – редкие гости, то один вечер с таким "пищевым марафоном", конечно же, не приведет к резкому набору веса.

Но если человек, склоненный к быстрому накоплению жировой ткани, следит за питанием и решит "оторваться", налегая на жареного поросенка или жирную сладкую выпечку, лишние кило могут вернуться. К тому же после новогодних и рождественских застолий многие не только наели лишние килограммы, но и перегрузили поджелудочную железу, печень.

Как сделать кутью менее калорийной

Если поступление углеводов в организм нарастает к вечеру, да еще на фоне сидячего образа жизни, набора лишнего веса не избежать. Потому что ночью ферментирование снижается, а это способствует накоплению лишнего жира. На старый Новый год, помимо мясных блюд, подают кутью и выпечку – как раз углеводистую пищу. И то, что не съели с 13 на 14 января, конечно же, доедают в выходные дни.

Если вы хотите более диетическую полезную кутью, готовьте ее из цельнозерновой крупы, не кладите сахар и сливочное масло / Фото: instagram.com/korysna_kramnytsya

Если вы хотите более полезную кутью, то готовьте ее из цельнозерновой крупы, а не обработанной (шлифованной, хлопьев и т. д.). Потому что вместе с клетчаткой при обработке зерен утрачиваются и все полезные микроэлементы. Гречневая кутья, которую многие считают более диетической, на самом деле калорийная. Потому что гречка своей калорийности превосходит даже картофель!

Поэтому самая универсальная крупа для кутьи – пшеничная, кус-кус или булгур. А чтобы каша была менее калорийной, не кладите в нее сахар, сливочное масло можно заменить оливковым, а сладость кутье придадут орешки или сухофрукты.

А как же сладости и алкоголь?

Алкоголь – тоже калорийный продукт, а в сочетании со сладостями спиртное "бьет" не только по талии, но и по поджелудочной железе. Гастроэнтеролог Евгения Белинская рекомендует обилие мучных изделий и конфет заменить экзотическими фруктами. Будет вкусно, полезно и не так, как вы привыкли есть каждый день. То есть будет ощущение праздничного ужина и соответствующая атмосфера.

Обилие мучных изделий и конфет можно заменить экзотическими фруктами / Фото: freepik.com

Помните, алкоголь останется в этом мире и после праздника, тем более что многие уже хорошенько отметили Рождество и Новый год. Также нецелесообразен прием сорбентов и растительных масел, "чтобы не пьянеть". Помните о правильном сочетании продуктов, например, повышают усвоение белков овощные салаты. А высокоуглеводные продукты с растительным маслом, наоборот, приведут к резкому скачку сахара в крови.

Может, принять ферменты для пищеварения?

Эксперты советуют не назначать себе ферментативных препаратов либо других лекарств. Если ваш семейный врач или другой специалист назначил ферментативные препараты еще до новогодних праздников, то следуйте его советам, но не превышайте дозировку. Принимать ферменты "для профилактики" не стоит, лучше следить за объемом и качеством поглощаемой пищи.

Следите за объемом и качеством поглощаемой пищи, а принимать ферменты "для профилактики" не стоит / Фото: unsplash.com

Для поддержания организма, как отмечает Александр Кущ, из добавок можно принимать витамины, цинк, селен, выбрать комплекс микроэлементов в сочетании с аминокислотами. Хорошо подходят Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, они наиболее щадящие для пищеварения и поддержат ваш организм.

Если вам нездоровится, то сразу обратитесь за помощью к специалисту, как минимум к семейному врачу. И помните, чтобы утро после праздничного ужина было радостным, ешьте и пейте в разумных пределах, ибо "все хорошо, что в меру".

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