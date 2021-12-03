Сонячне затемнення: як підтримати емоційне та фізичне здоров'я у цей день

Підтримати емоційне та фізичне здоров'я у день сонячного затемнення важливо, оскільки наростає тривожність / Фото: Колаж: Сьогодні
Підвищена тривожність, неврози, надмірна емоційність під час сонячного затемнення можуть призвести до травм, сварок та погіршення самопочуття. Як пережити затемнення Сонця – секретами поділилася експерт з Фен Шую та майстер астропрогнозів Наталія Явон.
Чим важливе сонячне затемнення?
Відбувається затемнення Сонця завжди у фазі молодого місяця і формує початок нового життєвого циклу. Тому провести цей день дуже важливо саме в гарному настрої : постарайтеся сформувати програму сприятливих змін на майбутнє
А як впливає сонячне затемнення на здоров'я?
Оскільки перед затемненням часто відбувається погіршення емоційного фону та наростає тривожність, може збільшуватися кількість аварій, травм, сварок. Бережіть себе та будьте уважні.
Що краще робити в сонячне затемнення
Перед затемненням проведіть прибирання, позбавтеся непотрібних речей, звільніть місце новому у своєму житті. Фіксуйтеся на позитиві та постарайтеся уникати конфліктів.
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