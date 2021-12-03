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Повне сонячне затемнення 4 грудня 2021: у чому його унікальність

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 грудня, 13:03
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Завтра відбудеться сонячне затемнення, яке співпаде із грудневим молодиком 2021 року, але українці не побачать цього явища.
Сонячне затемнення і молодик 4 грудня
Сонячне затемнення і молодик 4 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 4 грудня пройде повне сонячне затемнення, яке також збігається з останнім у році молодиком . Точний час і особливості затемнення Сонця дізнайтесь у нашій статті.

19 листопада пройшло місячне затемнення, яке відкривало другий коридор затемнень у 2021 році . Цей цикл тривав два тижні і завершується сонячним затемненням, 4 грудня.

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Сонячне затемнення: точна дата і час

Отже, останнє затемнення 2021 року відбудеться 4 грудня о 9:34 за київським часом у знаку зодіаку Стрілець. Воно буде повним сонячним. Цикл Сароса: 152. Максимальна фаза триватиме 1 хвилину 54 секунди.

Особливості сонячного затемнення 4 грудня

Смуга повної фази затемнення розпочнеться у південній частині акваторії Атлантичного океану біля Мальвінських островів. Потім місячна тінь рухатиметься спочатку у південно-східному, а потім у південному напрямку у бік Антарктиди, де настане максимальна фаза затемнення .

Пройшовши Антарктиду, напрямок тіні зміниться на північно-західний і вийде в акваторію Тихого океану. Це рідкісне явище , оскільки більшість затемнень проходять у напрямку із заходу на схід, а не зі сходу на захід.

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Примітно, що сонячне затемнення завжди відбувається під час молодика, який цього разу буде о 9 годині 44 хвилини за київським часом.

Де можна спостерігати сонячне затемнення 4 грудня

Затемнення Сонця буде видно не скрізь. Українці, на жаль, наживо не зможуть спостерігати за цим явищем, а лише в онлайн-режимі.

Окремі фази сонячного затемнення будуте видно в Антарктиді, на півдні Африки, південному сході Австралії та у південних частинах акваторій Атлантичного, Індійського і Тихого океанів .

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Що означає сонячне затемнення 4 грудня

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, у якому Місяць закриває собою Сонце від спостерігача Землі.

Останнє цього року сонячне затемнення буде повним, тобто. Місяць повністю закриє собою Сонце .

Вплив затемнення Сонця та молодика на людей

Сонячне затемнення і молодик у вогненному знаку Стрільця діє на людей заспокійливо, призводить до порядку та дисципліни. Люди краще сприймають інформацію і тягнуться до знань, стають більш законослухняними та сприйнятливими до чужих порад і рекомендацій, а також діляться власним досвідом із оточуючими.

Цей період вважається особливо вдалим для активної участі у громадському житті, а також підготовки до серйозних змін і починань в особистому житті.

Що не можна робити під час сонячного затемнення і молодика 4 грудня

  • У цей період важливо не сваритися та не з'ясовувати стосунки з оточуючими – це призведе лише до посилення конфлікту.
  • Місяць у Стрільці відводить розумові процеси людини від земної логіки та конкретики в область абстрактного мислення, а тому слід відкласти прийняття важливих рішень .
  • Також краще не проводити операцій, пов'язаних із землею чи будівництвом .
  • Не можна займатися важкою фізичною працею у цей період, а також піддаватися стресам.
  • Також у день молодика варто утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у грудні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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