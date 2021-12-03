Солнечное затмение: как поддержать эмоциональное и физическое здоровье в этот день

Поддержать эмоциональное и физическое здоровье в день солнечного затмения важно, поскольку нарастает тревожность / Фото: Коллаж: Сегодня
Повышенная тревожность, неврозы, излишняя эмоциональность во время солнечного затмениямогут привести к травмам, ссорам и ухудшению самочувствия. Как пережить затмение Солнца – секретами поделилась эксперт по Фен Шую и мастер астропрогнозов Наталия Явон.
Чем важно солнечное затмение?
Происходит затмение Солнца всегда в фазе новолуния и формирует начало нового жизненного цикла. Поэтому провести этот день очень важно именно в хорошем настроении: постарайтесь сформировать программу благоприятных перемен на будущее.
А как влияет солнечное затмение на самочувствие?
Поскольку перед затмением часто происходит ухудшение эмоционального фона и нарастает тревожность, то может увеличиваться количество аварий, травм, ссор. Берегите себя и будьте внимательны.
Что лучше делать в солнечное затмение
Перед затмением проведите уборку, избавьтесь от ненужных вещей, освободите место новому в своей жизни. Фиксируйтесь на позитиве и постарайтесь избегать конфликтов.
Также мы писали, почему мы хандрим в новолуние.