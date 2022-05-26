Сіль – чим шкідлива чи корисна і як її замінити, 3 альтернативні продукти

Сіль шкідлива, якщо їсти її більше 5 грамів на день, а замінити її можна спеціями та іншими продуктами

В Україні почався дефіцит солі, але відсутність її у вашому раціоні не нашкодить здоров'ю, а навпаки. Чому сіль шкідлива, скільки можна її їсти на день і чим взагалі замінити сіль – розбираємося з експертами.

Чому сіль не корисна – скільки її можна їсти на день

Сіль, якою ми звикли солити їжу, для багатьох з нас є основним джерелом натрію. У той же час більшість людей споживають дуже багато солі: в середньому 9-12 грамів на день (а норма – не більше 5 грамів на день), це вдвічі більше за рекомендований максимальний рівень споживання.

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Сіль сприяє затримці рідини в організмі, що призводить до ожиріння

У результаті ризики розвитку гіпертонії та інших захворювань серця та судин різко збільшуються, до того ж сіль сприяє затримці рідини в організмі, що призводить до ожиріння. Це підвищує навантаження на серце та нирки.

До того ж так звана схована сіль міститься ще в хлібобулочних виробах, крупах, готових м'ясних (ковбаса, сосиски) та молочних продуктах. Міститься сіль у майонезах, кетчупах, консервах та інших продуктах переробки, які також не корисні.

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Скорочення солі в раціоні знижує артеріальний тиск та покращує стан при інших хронічних хворобах

Тому світова медична спільнота, тобто держави-члени ВООЗ домовилися до 2025 року зменшити глобальне споживання солі населенням на 30%. Адже скорочення її у раціоні знижує артеріальний тиск та покращує стан при інших хронічних хворобах. Але як це зробити?

Чим замінити сіль і чи корисна вона?

Важливо не тільки класти менше солі в страви, а й знизити споживання продуктів із доданою сіллю. Той же майонез можна приготувати вдома, не кладучи сіль. Або запекти в духовці шматок несолоного м'яса, відмовившись від ковбаси або сосисок. Так, технолог та кухар mama_kuhar.ua пропонує замінити сіль:

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Соєвим соусом – це продукт бродіння соєвих бобів. Він містить безліч амінокислот, вітамінів та мінералів. Можемо додавати в салат, тушковані страви. Але не потрібно захоплюватися, соєвий соус – відомий алерген: 10-15 мл на добу – норма. Спеціями, у складі яких є сіль. Зараз на полицях магазинів досить багатокомпонентних приправ, які можна застосувати. Часником, сушеними овочами, оскільки в процесі вилучення вологи з овочів вони стають більш солоними. Гарні в такому разі селера, морква, помідори, перець.

Якщо ви зовсім не можете без солі, то намагайтеся вибирати морську, із вмістом мінералів або йодовану

Висушити овочі можна в духовці: змастіть їх олією та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Але виникає цілком логічне питання щодо консервування домашніх продуктів на зиму. Тут можна спокійно обійтися без солі, інше питання, що ми звикли до солі і така консервація здасться менш смачною. Зате кориснішою буде точно.

Якщо ви зовсім не можете обійтися без солі, то намагайтеся вибирати морську, із вмістом мінералів або йодовану. Але навіть корисну сіль треба також вживати помірно. Правильне споживання солі допоможе підтримати водно-сольовий баланс та забезпечить життєвими силами.

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