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Чим корисна окрошка – рецепт літнього супу на квасі чи кефірі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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26 травня, 14:00
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Окрошка на кефірі допоможе добре засвоїтись усім продуктам у цій страві, а на квасі – стимулює метаболізм. Рецепт смачної літньої окрошки – у матеріалі
Окрошка корисна для травлення та охолоджує в спеку, рецепти літнього супу є на квасі або кефірі
Окрошка корисна для травлення та охолоджує в спеку, рецепти літнього супу є на квасі або кефірі / Фото: Колаж: Сьогодні,

Окрошка – улюблений багатьма літній суп добре втамовує голод і добре тонізує у спеку. Замінивши ковбасу м'ясом, навіть курячим, ми отримаємо більше корисний рецепт, а заправити окрошку можна кефіром, сироваткою або квасом. Рецептом смачної та корисної окрошки поділилася у своєму інстаграмі фудексперт Світлана Левицька .

Заправивши крошку сироваткою або кефіром, ви отримаєте кисломолочне блюдо, яке наситить організм кальцієм та вітамінами групи В. Окрошка на квасі допоможе підтримати мікрофлору кишківнику та покращити його перистальтику.

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При підвищеній кислотності, виразковій хворобі, синдромі роздратованого кишечника окрошка протипоказана.
При підвищеній кислотності, виразковій хворобі, синдромі роздратованого кишечника окрошка протипоказана.

Правда при підвищеній кислотності, виразковій хворобі, синдромі подразненого кишківника окрошку їсти не варто: велика кількість свіжих овочів плюс кислий квас або сироватка можу викликати метеоризм, здуття, печію. Для окрошки (з розрахунку на 10 порцій) вам знадобиться:

  • куряче філе – 680 гр (відварити)
  • огірок – 210 гр (4 шт)
  • редис – 480 гр
  • картопля – 475 гр (готувати у мундирах)
  • яйця – 10 шт (відварити)
  • зелена цибуля – 160 гр
  • кріп – 30
  • сметана – 200 гр (у мене 18%)
  • гірчиця – 50 гр (можна більше, якщо любите гостріше)
  • квас/кефір/сироватка ~2 літри
  • сіль перець.

Цибулю шаткуємо, розминаємо з сіллю, щоб вона пустила трохи сік, всі овочі, яєчні білки і курку нарізаємо кубиком, редис можна кубиком, а можна слайсами. Яєчні жовтки розтираємо зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем.

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Щоб зробити трохи корисніше, замініть ковбасу курячим або індичим м'ясом.
Щоб зробити трохи корисніше, замініть ковбасу курячим або індичим м'ясом.

Все закладаємо в каструлю, вимішуємо з пастою із жовтків. Вже можна їсти як салат. "Розводимо" окрошку молочною сироваткою, кефіром або хлібним квасом. Густоту співвідношення гущі та "юшки" регулюйте на свій смак . Смачного!

Також ми писали, що селера – король суперфудів, як приготувати цілющу смузі з цього овоча.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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