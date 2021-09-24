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СЬОГОДНІ Life Здорово

Як солити їжу, щоб не нашкодити здоров'ю

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
24 вересня, 10:30
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Солона їжа здається нам більш смачною, але сіль збуджує апетит і викликає залежність. Чи потрібна нам сіль взагалі і яка менш шкідлива – в сюжеті
Надлишок солі шкодить судинам, тому діабетикам потрібно скоротити її споживання
Надлишок солі шкодить судинам, тому діабетикам потрібно скоротити її споживання / Фото: unsplash.com

Жага солоного, стверджують лікарі, не менше згубна, ніж куріння: надлишок солі насамперед позначається на серцево-судинній системі . Як правильно солити продукти, чому ми любимо солити їжу, чим небезпечний "пересіл" і яку сіль краще додавати в страви – розбиралася Вікторія Дмитренко.

Чому ми їмо багато солі?

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Щодня ми вживаємо вдвічі більше норми солі (до 10 грамів), перевищуючи денну норму – а це 4 грами (чайна ложка без верху). За статистикою, щорічно людина може з'їсти від семи до дев'яти кілограмів солі. Підсолена їжа нам більше подобається: таку залежність лікарі пояснюють просто.

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Сіль збуджує апетит і викликає залежність. Переважно, прихована сіль потрапляє в наш організм в складі інших продуктів. Наслідки такого харчування можуть бути зовсім не втішними.

Як сіль впливає на організм людини

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Тетяна Мовчан, лікар-кардіолог зазначає: надлишок солі дійсно впливає на серцево-судинну систему негативно. Особливо на людей, у яких вже є гіпертонічна хвороба і в яких підвищений артеріальний тиск. А ще сіль виводить калій, навантажує нирки і призводить до набряків.

Найкорисніша сіль – морська з вмістом мінералів або йодована
Найкорисніша сіль – морська з вмістом мінералів або йодована / Фото: Depositphotos

Вікторія Красінько, доцент кафедри біоотехнологіі і мікробіології національного університету харчових технологій підкреслює, що під впливом солі клітини втрачають вологу. А втрата води – це втрата ферментативної активності, життєвих сил, втрата фактично можливості активно функціонувати.

Чи існує корисна сіль?

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Тому головна порада: ретельно контролювати, що споживаємо і вибирати правильну сіль, наприклад, морську, з вмістом мінералів або йодовану.

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Але навіть корисну сіль потрібно теж вживати помірно. Правильне споживання солі допоможе підтримати водно-сольовий баланс і забезпечить життєвими силами, які надають натрій і хлор. Найпростіший спосіб оздоровитися – взагалі відмовитися додатково солити їжу.

Також раніше ми писали про продукти, що знижують тиск.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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