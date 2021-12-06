Зніміть це негайно: 7 антитрендів зими 2022, яких варто негайно позбутися

Забудьте про цей зимовий верхній одяг / Фото: Колаж: Сьогодні
У перекладі з латині мода — тимчасова, непостійна перевага смаків. Твердження абсолютно правильне, і точніше сказати не вдасться. Завжди трохи сумно прощатися з улюбленими речами, але якщо вони втратили актуальність, то продовжувати в них ходити далі ще сумніше. До речі, нещодавно ми писали про наймодніші рукавиці сезону.
Оскільки прийшла зима, і незабаром ми згадаємо всі свої улюблені речі минулорічного та позаминулого сезону, варто з'ясувати, чи не будемо виглядати у цьому смішно. Розповідаємо, що з верхнього одягу надовго вийшло із моди.
Довгі стьобані пуховики вузького крою
Гусеничні смужки на верхньому одязі вже давно ніхто не носить. Такі моделі виглядають застарілими і спрощують образ, вже не кажучи про те, що візуально роблять його більшим. Настав час замінити їх сучаснішим одягом.
Приталені пуховики до стегна
Ох вже ця дивна модель... Хто взагалі придумав ці пуховики? Посудіть самі: вони не гріють, спотворюють фігуру, акцентуючи увагу на стегнах, роблячи їх більшими. А якщо ще під штанами теплі колготи, тоді ви точно не затишно почуватиметеся. Але головне, що модель реально застаріла. А якщо ви віддаєте перевагу укороченим варіантам верхнього одягу, варто придивись до модних цього сезону дутих курток до поясу.
Пуховик з хутряним оздобленням
Пуховики цінують за їхню утилітарність, а наявність хутра на каптурі, манжетах, кишенях або лінії низу робить куртку менш практичною. У снігову або дощову погоду хутро швидко намокне і втратить вигляд, і образ уже не буде таким привабливим. Крім того, хутряні деталі створюють додаткові горизонтальні межі в образі, тим самим обрізаючи силует, а також додають об'єм тілу.
Розкльошені пуховики та шуби
Це не те, що не модно – це привіт нульовим. Плюс до всього, такий фасон візуально акцентує середину стегна, тим самим роблячи нижню частину тіла ширшою. Таке собі щастя, погодьтеся.
Тонка дублянка
Маленькі дублянки взагалі не практичні для зими. Вони незручні, холодні, дивні. Цього року у тренді грубі моделі вільного крою: авіатори, бомбери або прямі нижчі коліна. До них і придивіться.
Шуба зі спортивними елементами
Вам не нагадують такі шуби заїжджений кіношний образ дівчини легкої поведінки із далекої глибинки? Хутро, капюшон, куліска на талії, застібка на блискавці — у поєднанні всі ці елементи візуально дешевшають образ. Сьогодні актуальні об'ємні шуби зі штучного хутра.
Шуба-поперечка
Ще одна річ, яку варто заховати у комод. Одяг-гусениця виглядає дешево, немодно, вульгарно. А за рахунок горизонтальних ліній ще й сповнює.
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