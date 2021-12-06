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Зендая і Том Холланд прийшли на прем'єру нової Людини-павука: розбираємо образ актриси (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
6 грудня, 13:17
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Зірка прикувала до себе увагу преси та фотографів, віддавши перевагу масивному жакету, а не елегантній сукні
На прем'єрі "Людина-павук: Додому шляху нема" з'явилися виконавці головних ролей Зендая та Том Холланд
На прем'єрі "Людина-павук: Додому шляху нема" з'явилися виконавці головних ролей Зендая та Том Холланд / Фото: Колаж: Сьогодні

Зендая знову підтвердила свій статус ікони стилю, з'явившись на прем'єрі нового фільму про Людину-павука в сліпучому у всіх відношеннях луку. Нагадаємо, що нещодавно актриса зачарувала шанувальників сукнею із золотим хребтом Roberto Cavalli.

З моменту, як Зендая та Том Холланд офіційно підтвердили свої відносини, вони відкрито позують на червоних доріжках на радість папараці. Тепер закохані з'явилися разом на прем'єрі фільму "Людина-павук: Додому шляху нема", у якому виконали головні ролі.

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Зендая і Том Холланд представили нову Людину-павука
Зендая і Том Холланд представили нову Людину-павука / Фото: Getty Images

Переможниця премії модні іконки на CFDA у листопаді 2021 року прийшла на захід у oversize-жакеті з кристалами Alexander McQueen з колекції весна-літом 2022, розшитому паєтками. Доповнила образ Зендая напівпрозорими ботфортами із сріблястими паєтками та масивними сережками-павутинами.

На прем'єру "Людина-павук: Додому шлуху нема" Зендая прийшла у вбранні Alexander McQueen
На прем'єру "Людина-павук: Додому шлуху нема" Зендая прийшла у вбранні Alexander McQueen / Фото: Getty Images

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Завершила лук знаменитість вечірнім темним макіяжом, що підкреслює очі, і зачіскою з ефектом мокрого волосся.

Зендая прийшла на прем'єру "Людина-павук: Немає шляху додому" у Лондоні
Зендая прийшла на прем'єру "Людина-павук: Немає шляху додому" у Лондоні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що прем'єра фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" в українських кінотеатрах з 16 грудня.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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