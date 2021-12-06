Зендая і Том Холланд прийшли на прем'єру нової Людини-павука: розбираємо образ актриси (фото)

Зендая знову підтвердила свій статус ікони стилю, з'явившись на прем'єрі нового фільму про Людину-павука в сліпучому у всіх відношеннях луку. Нагадаємо, що нещодавно актриса зачарувала шанувальників сукнею із золотим хребтом Roberto Cavalli.
З моменту, як Зендая та Том Холланд офіційно підтвердили свої відносини, вони відкрито позують на червоних доріжках на радість папараці. Тепер закохані з'явилися разом на прем'єрі фільму "Людина-павук: Додому шляху нема", у якому виконали головні ролі.
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Переможниця премії модні іконки на CFDA у листопаді 2021 року прийшла на захід у oversize-жакеті з кристалами Alexander McQueen з колекції весна-літом 2022, розшитому паєтками. Доповнила образ Зендая напівпрозорими ботфортами із сріблястими паєтками та масивними сережками-павутинами.
Завершила лук знаменитість вечірнім темним макіяжом, що підкреслює очі, і зачіскою з ефектом мокрого волосся.
Нагадаємо, що прем'єра фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" в українських кінотеатрах з 16 грудня.
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