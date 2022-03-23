ТОП-10 патріотичних татуювань, які ви точно захочете собі зробити

ТОП-10 ідей патріотичних татуювань для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий тренд серед українців під час війни – робити патріотичні татуювання. Чимало громадян України в перші дні воєнного стану зробили татуювання з глибоким сенсом. В одному малюнку чи цитаті вони показали свою віру в перемогу країни та гордість бути українцем. Не дивуйтеся, якщо побачите в знайомих на руці текст "Російський військовий кораблю, іди нах*й!" чи один з жартів про селище Чорнобаївка. "Сьогодні" покажуть ТОП-10 ідей для патріотичних татуювань, які стали надпопулярними.

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