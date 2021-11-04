Дивіться: поліцейський із "Гри в кальмара" актор Ві Ха Джун у дуже гарній зйомці для корейського глянцю (фото)

Ві Ха Джун знявся для листопадового номера корейського Dazed / Фото: Dazed
Південнокорейський актор Ві Ха Джун, відомий за роллю поліцейського у найпопулярнішому серіалі Netflix "Гра в кальмара ", став героєм модної зйомки.
30-річний артист знявся для листопадового номера корейського видання Dazed.
Ві Ха Джун позував в ювелірних прикрасах з коштовним камінням та діамантами Tiffany & Co., а також у речах від Berluti, Off-White™ та корейських брендів.
Нагадаємо, Ві Ха Джун народився на острові Соандо у Південній Кореї. Хлопець ріс на фермі з вирощування молюсків, якою управляла його родина. Після того, як він закінчив університет за спеціальністю театр та кіно, підробляв моделлю.
Дебютував у кіно у 2012 році, зігравши головну роль у короткометражному фільмі "Світ з ними".
Зараз за життям Ві Ха Джун в Instagram стежать понад 9,3 мільйона підписників.
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