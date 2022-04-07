Дивіться: Миколаївська область на обкладинці британського Vogue

Знімки французького фотографа, зроблені в Україні, потрапили на обкладинку британського Vogue / Фото: William Keo, British Vogue

Модний глянець у всьому світі присвячує головні шпальти у своїх виданнях Україні. Так, британський Vogue помістив на діджитал-обкладинку травневого номера знімок Миколаївської області.

Фото зробив французький фотограф Вільям Кео, який уже місяць перебуває в Україні, знімаючи наслідки російської окупації.

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Травневий номер британські журналісти у Vogue присвятили біженцям. Однією з героїнь видання стала 66-річна американська та сомалійська топ-модель, вдова Девіда Боуї, Іман. Вона розповіла, як у 16 років із сім'єю тікала від жахів війни із Сомалі.

В одязі, який був на нас, ми сіли у фургон і перетнули кордон із Сомалі до Кенії. Мені ледве виповнилося 16 років, і раптом я опинилася у чужій країні. Біженка – це означало щоденну боротьбу за виживання, – поділилася зірка.

Діджитал-обкладинка травневого номера британського Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Також своїми історіями порятунку поділилися шістнадцять людей, серед яких креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, номінований на Оскар режисер документального фільму "Для Сами", знятий в Алеппо, Ваад Аль-Катеаб, редактор відділу культури Vogue UA Дар'я Слободяник, стилістка з України Ольга Макогон, племінниця колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто письменниця Фатіма Бхутто, американська модель сомалійського походження Халіма Аден, яка відома як перша жінка у хіджабі на конкурсі "Міс Міннесота США" та інші.

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Дар'я Слободяник розповіла журналістам британського Vogue, що перші три тижні війни вона провела у рідному Києві, а потім евакуювалася до Львова. Її чоловік – лікар, пішов до армії, щоб рятувати життя. Нині Дар'я – волонтер, вона цілими днями працює у гуманітарних центрах Львова, де приймають сотні тисяч людей, які втекли з гарячих точок України.

Виїжджаючи з Києва, я пообіцяла собі, що не стану біженкою. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на кінець березня Україну залишили понад 4 млн людей. Для мене залишити країну рівносильно капітуляції. Ні, Путін, не отримаєш. Я готова боротися, – прокоментувала Слободяник.

Раніше ми розповідали про португальський Vogue, який створив надзвичайну зйомку про Україну.