Дивіться: Лілія Літковська одружилася з екссекретарем РНБО. Серед гостей – Віталій Кличко (фото)

Церемонія відбулася 7 липня / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка. Весілля відбулося у Софійському соборі 7 липня на свято Івана Купала.
Війна і мир. Бажаю українській землі миру, і бажаю нам із чоловіком у цьому світі творити та примножувати наше кохання, – написала Лілія у пості під фото з весілля.
Серед гостей був мер Києва Віталій Кличко, а також рестораторка та засновниця проэкту Класік Пікнік Марія Дідковська та інші близькі друзі пари. Цікаво, що Олександр Данилюк був на заході в колісному кріслі. Справа в тому, що 19 червня Олександр потрапив в аварію на мотоциклі та зламав обидві ноги.
Для такої події Лілія сама пошила сукню. Біла шовкова сукня була розшита колосками та перлами. Замість традиційного букета нареченої, Литковська тримала в руках колоски.
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