Смотрите: Лилия Литковская вышла замуж за экссекретаря СНБО. Среди гостей – Виталий Кличко (фото)

Церемония состоялась 7-го июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская дизайнер Лилия Литковская вышла замуж за бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Свадьба состоялась в Софийском соборе 7-го июля на праздник Ивана Купала.

Лилия Литковская / Фото: Инстаграм

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Война и мир. Желаю украинской земле мира, и желаю нам с мужем в этом мире творить и преумножать нашу любовь, – написала Лилия в посте под фото со свадьбы.

Лилия и Александр с гостями / Фото: Инстаграм

Среди гостей присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, а также ресторатор и основательница проекта Классик Пикник Мария Дидковская и другие близкие друзья пары. Интересно, что Александр Данилюк был на мероприятии в колесном кресле. Дело в том, что 19 июня Александр попал в аварию на мотоцикле и сломал обе ноги.

Свадьба Лилии Литковской и Александра Данилюка / Фото: Инстаграм

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Свадьба Лилии Литковской и Александра Данилюка / Фото: Инстаграм

Лилия Литковская с Марией Дидковской / Фото: Инстаграм

Для столь значимого события Лилия сама пошила платье. Белое шелковое платье было расшито колосками и жемчугом. Вместо традиционного букета невесты, Литковская держала в руках колоски.

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Лилия Литковская / Фото: Инстаграм

Лилия Литковская / Фото: Инстаграм

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