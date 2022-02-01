Дивіться: колекція FROLOV до Дня святого Валентина AMORE MIO!

Капсульна колекція FROLOV до Дня святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

14 лютого все ближче, і марки вже почали тішити шанувальників своїми сюрпризами. Нещодавно Agent Provocateur показали рекламу до Дня закоханих, а сьогодні популярний український бренд FROLOV представив колекцію до Дня святого Валентина 2022, натхненну італійською співачкою Рафаеллою Каррі.

Саундтреком до святкової капсули Івана Фролова став хіт Рафаелли Каррі A far l’amore, що означає – "займатися коханням". Не дивно, що ключові елементи колекції AMORE MIO присвячені різним періодам італійської культури.

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Модельєр розповів, що у образі Раффаелли Карі поєднується все те, що він хотів показати у новій колекції: легкість, сексуальність, гумор та динамічність. FROLOV максимально наповнили речі романтикою та кокетством: приталені комбінезони, боді, корсети, міні-сукні, асиметричні елементи та яскраві, збуджуючі фантазію, кольори.

Капсульна колекція FROLOV до Дня святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

Капсульна колекція FROLOV до Дня святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

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Ціни колекції на офіційному сайті бренду FROLOV варіюються від € 150 до € 825 (від 4700 до 26 300 грн).

Капсульна колекція FROLOV до Дня святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

Капсульна колекція FROLOV до Дня святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

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Капсульна колекція FROLOV до Дня святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

Капсульна колекція FROLOV до Дня святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

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