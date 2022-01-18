Дивіться: дочка Мадонни та Ріанна у найсексуальнішій рекламі до 14 лютого

Співачка порадувала шанувальників чимось особливим до Дня святого Валентина 2022 року. Не новий трек, звичайно, але теж вражає

Колекція спідньої білизни від Ріанни до Дня закоханих 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

День закоханих – це, безумовно, свято для двох людей, які люблять без кордонів. Тому білизняні бренди першими почали випускати новинки до незабутнього 14 лютого. Декількома днями раніше ми розповідали про драйвову рекламну кампанію Agent Provocateur, а тепер покажемо святкову лінійку бренду Ріанни.

Дочка Мадонни Лурдес Леон знялася разом із Ріанною у рекламі її білизняного бренду Savage x Fenty, запущеній спеціально до Дня святого Валентина 2022. Нову колекцію Ріанна назвала Love On The Edge ("Любов на грані").

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Ріанна та дочка Мадонни Лурдес Леон знялися в новій кампанії бренду білизни Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

Зазначимо, що з брендом співачки Лурдес Леон працює не вперше, їхня активна співпраця розпочалася у 2021 році, коли дочка Мадонни взяла участь у показі марки Ріанни.

Ріанна презентувала нову кампанію бренду білизни Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

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Ріанна презентувала нову кампанію бренду білизни Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

У 2022 Ріанна оголосила про відкриття першого в історії бренду роздрібного магазину в Лас-Вегасі. Незабаром торгові точки також з'являться у Лос-Анджелесі, Х'юстоні, Філадельфії.

Lace'd Up Strappy Cami за 2 168 грн / Фото: SavageXFenty

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Lace'd Up Bralette за 1 500 грн / Фото: SavageXFenty

Savage X Satin Boxers за 832 грн / Фото: SavageXFenty

Докладніше розглянути колекцію ви можете на сайті бренду Savage x Fenty.

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