Дивіться: дочка Мадонни та Ріанна у найсексуальнішій рекламі до 14 лютого

День закоханих – це, безумовно, свято для двох людей, які люблять без кордонів. Тому білизняні бренди першими почали випускати новинки до незабутнього 14 лютого. Декількома днями раніше ми розповідали про драйвову рекламну кампанію Agent Provocateur, а тепер покажемо святкову лінійку бренду Ріанни.
Дочка Мадонни Лурдес Леон знялася разом із Ріанною у рекламі її білизняного бренду Savage x Fenty, запущеній спеціально до Дня святого Валентина 2022. Нову колекцію Ріанна назвала Love On The Edge ("Любов на грані").
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Зазначимо, що з брендом співачки Лурдес Леон працює не вперше, їхня активна співпраця розпочалася у 2021 році, коли дочка Мадонни взяла участь у показі марки Ріанни.
У 2022 Ріанна оголосила про відкриття першого в історії бренду роздрібного магазину в Лас-Вегасі. Незабаром торгові точки також з'являться у Лос-Анджелесі, Х'юстоні, Філадельфії.
Докладніше розглянути колекцію ви можете на сайті бренду Savage x Fenty.
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