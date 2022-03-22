Дивіться, як мама Ілона Маска підтримує Україну

Мей Маск у свої 73 роки не перестає працювати, але й привертає увагу громадськості до війни в Україні / Фото: instagram.com/mayemusk, Колаж: Сьогодні

Українці насолоджуються безкоштовним Інтернетом завдяки Ілону Маску, поки росіяни втрачають останній зв'язок із реальним світом та його благами. Як і її знаменитий син Мей Маск підтримує Україну у війні проти російської окупації.

У своїх соціальних мережах 73-річна модель публікує фото, на яких вона позує в одязі українських брендів, використовує свої платформи для того, щоб закликати НАТО закрити небо над Україною, бере участь у різних телемарафонах, щоб розповісти світові про жах, який приносить Росія.

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Одним з останніх постів Мей був знімок, на якому вона позує у вбранні українського дизайнера Христини Бобкової.

Мей Маск в образі від Христини Бобкової / Фото: instagram.com/mayemusk

Раніше Мей неодноразово підтримувала та популяризувала українських дизайнерів, серед яких Світлана Бевза, Юлія Магдич, Олена Буреніна, Катя Сільченко та багато інших. Зібрали кілька знаменитих образів прекрасної Мей від українців.

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