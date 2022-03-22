Смотрите, как мама Илона Маска поддерживает Украину

Мэй Маск в свои 73 года не перестает работать, но и привлекает внимание общественности к войне в Украине / Фото: instagram.com/mayemusk, Коллаж: Сегодня

Украинцы наслаждаются бесплатным Интернетом благодаря Илону Маску, пока россияне теряют последнюю связь с реальным миром и его благами. Как и ее знаменитый сын Мэй Маск поддерживает Украину в войне против российской оккупации.

В своих социальных сетях 73-летняя модель публикует фото, на которых она позирует в одежде украинских брендов, использует свои платформы для того, чтобы призвать НАТО закрыть небо над Украиной, принимает участие в разных телемарафонах, чтобы рассказать миру об ужасе, который приносит Россия.

Реклама

Одним из последних постов Мэй был снимок, на котором она позирует в наряде от украинского дизайнера Кристины Бобковой.

Мэй Маск в образе от Кристины Бобковой / Фото: instagram.com/mayemusk

Ранее Мэй неоднократно поддерживала и популяризировала украинских дизайнеров, среди которых Светлана Бевза, Юлия Магдыч, Елена Буренина, Катя Сильченко и многих других. Собрали несколько знаменитых образов прекрасной Мэй от украинцев.

Реклама

Реклама

Читайте также: Тина Кароль VS Мэй Маск в костюме украинского бренда за 15 тысяч гривен