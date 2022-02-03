Дивіться: бездоганна Тіна Кунакі на обкладинці українського глянцю

Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна / Фото: instagram.com/elle_ukraine
Нещодавно засліпивша всіх на Тижні моди в Парижі Тіна Кунакі прикрасила обкладинку digital-випуску українського глянцю Elle. Красуня позувала для легенди світу модних фотографій Еллен фон Унверт.
24-річна французька фотомодель та молода дружина актора Венсана Касселя знялася для українського Elle. Видання представило відразу дві обкладинки на своїй сторінці Instagram.
Тіна Кунакі позувала перед об'єктивом відомого фешн-фотографа Еллен фон Унверт. Лютневий випуск Elle присвячений digital-простору – основі нашого сучасного життя. Модель і дружина Венсана Касселя постала перед камерами у блискучому totak black та яскраво-оранжевому образах.
Тим часом у своєму Instagram Тіна Кунакі також поділилася новими фото. Знаменитість вразила точеною фігурою в купальнику.
Читайте також: Кім Кардаш'ян випустила колекцію білизни до Дня святого Валентина. І це дуже сексуально