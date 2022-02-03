Дивіться: бездоганна Тіна Кунакі на обкладинці українського глянцю

Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна / Фото: instagram.com/elle_ukraine

Нещодавно засліпивша всіх на Тижні моди в Парижі Тіна Кунакі прикрасила обкладинку digital-випуску українського глянцю Elle. Красуня позувала для легенди світу модних фотографій Еллен фон Унверт.

24-річна французька фотомодель та молода дружина актора Венсана Касселя знялася для українського Elle. Видання представило відразу дві обкладинки на своїй сторінці Instagram.

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Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна / Фото: instagram.com/elle_ukraine

Тіна Кунакі позувала перед об'єктивом відомого фешн-фотографа Еллен фон Унверт. Лютневий випуск Elle присвячений digital-простору – основі нашого сучасного життя. Модель і дружина Венсана Касселя постала перед камерами у блискучому totak black та яскраво-оранжевому образах.

Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна / Фото: instagram.com/elle_ukraine

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Тим часом у своєму Instagram Тіна Кунакі також поділилася новими фото. Знаменитість вразила точеною фігурою в купальнику.

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