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Нова чорна пантера: Тіна Кунакі викликала фурор на Тижні моди в Парижі

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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27 січня, 11:18
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Красива дружина Венсана Касселя стала зіркою на показі нової колекції модного дому Alexandre Vauthier
Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі в шубі від Alexandre Vauthier
Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі в шубі від Alexandre Vauthier / Фото: Колаж: Сьогодні

Молода дружина Венсана Касселя з'явилася на Тижні моди в Парижі, де на подіумі блищала наша Алла Костромічова, і справила wow-ефект своєю розкішною появою. Французька модель прилетіла зі спекотної Бразилії, де відпочивала із сім'єю, щоб відвідати показ нової колекції модного будинку Alexandre Vauthier.

24-річна Тіна Кунакі з'явилася в несподіваному образі, що складається з об'ємної шуби зі штучного хутра та ботфортів із знаменитим фігурним підбором від Amina Muaddi.

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Для появи на модному шоу Кунакі обрала розкішну об'ємну шубу Alexandre Vauthier з колекції осінь-зима 2021/2022. Модель опинилася у центрі уваги не лише гостей показу, а й преси.

Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі в шубі від Alexandre Vauthier
Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі в шубі від Alexandre Vauthier / Фото: instagram.com/tinakunakey

Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі в шубі від Alexandre Vauthier
Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі в шубі від Alexandre Vauthier / Фото: instagram.com/tinakunakey

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Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі в шубі від Alexandre Vauthier
Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі в шубі від Alexandre Vauthier / Фото: instagram.com/tinakunakey

Перед цим Тіна Кунакі здивувала ще одним виходом. Модель відвідала показ паризького бренду Y/Project в сірому оверсайз пальто і білій сорочці. Доповнила образ дівчина брюками-кльошами та бежевими човниками.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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