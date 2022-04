Ріанна плюс один: дивіться фото вагітної зірки у розкішній зйомці Vogue

12 квітня, 18:01

Співачка стала головною героїнею травневого номера американського видання. Обкладинка вийшла із темою – Oh, baby! Rihanna's plus one. Дивіться ефектні фото модної зйомки