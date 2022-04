Рианна плюс один: смотрите фото беременной звезды в шикарной съемке Vogue

12 апреля, 18:01

Певица стала главной героиней майского номера американского издания. Обложка вышла с темой – Oh, baby! Rihanna's plus one. Смотрите эффектные фото модной съемки