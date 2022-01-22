Смішні собаки, які мали багато планів на вихідні, але стався курйоз

Смішні сплячі собаки для відмінного настрою / Фото: Колаж: Сьогодні

Чого не вистачає в легкий суботній ранок, так це нотки позитиву для успішного початку дня. А хто може підняти настрій більше, ніж кумедні тварини, які іноді так нагадують нас.

Напевно, у цих милих собак ви зможете впізнати себе. Ситуація: тиждень видався непростим, ні на що не вистачає часу, про якийсь елементарний спорт чи салон краси взагалі немає сенсу говорити, але є одна непохитна надія — прийдуть вихідні — розгребу всі свої справи, схожу на шопінг і зустрінуся з друзями. А вранці в суботу раптово щось іде не так...

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Дивіться нашу милу підбірку і радійте тому, що всі в цьому світі трішки ледачі. Та й нехай, адже відпочивати теж треба вміти.

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