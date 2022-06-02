Сміливість в очах – зброя в руках: воєнне дитинство маленьких українців у 15 фото

ТОП-15 фото дітей під час війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Після 24 лютого наймолодші українці побачили інше дитинство, сповнене переживаннями, сльозами батьків, звуками бомбардувань та невтішними новинами. Їхніми улюбленими іграшками стали автомати, каски та хенд-мейд бронежилети з паперу. Список бажань дітей оновився: серед ТОП-5 мрій, щоб рідні були живі, повернутися до звичного життя та побачити новину про перемогу України. Але сміливість та відважність допомогли їм адаптуватися до реалій – дивіться 15 фото їх воєнного дитинства.

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Реклама

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: t.me/UkraineNow

Реклама

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Реклама

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

15 фото воєнного дитинства / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Нещодавно Олена Зеленська розповіла, куди можна відправити дітей на літо.