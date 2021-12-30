Скумбрія за 8 гривень: найкращі меми, як Олена Зеленська насмішила Мережу

Меми дня - Олена Зеленська та скумбрія за 8 грн / Фото: Колаж: Сьогодні
Олена Зеленська дала можливість українцям наприкінці року відволіктися від проблем і гарненько повеселитися. Перша леді України розповіла у прямому ефірі одного з телеканалів, що купує скумбрію в середньому по 8 грн за кг. Ця новина розбурхала громадськість.
Одні стали цікавитися, чи не з'явилася в супермаркетах риба за такою ціною, другі жартувати, треті були вражені, на скільки керівництво країни відірвано від реального життя українців.
Звичайно, дружина президента у своєму Instagram повідомила, що вона обмовилася у прямому ефірі.
До речі, під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о сьомій ранку.
Але це не зупинило користувачів Мережі, які у ту ж мить стали створювати і поширювати меми на ситуацію, що склалася. Зібрали для вас найвеселіші меми дня.
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