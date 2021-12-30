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"Скумбрія Зеленської": що можна приготувати із найпопулярнішої риби в країні, якщо купити її за 8 грн

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
30 грудня, 13:04
В закладинки
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Головний біль кожної господині на Новий рік – що приготувати та чим вразити гостей. Перша леді України підкинула ідеї
Олена Зеленська викликала суперечки у Мережі
Олена Зеленська викликала суперечки у Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська завжди ефектно з'являється на публіці, цього ж разу викликала незліченну кількість суперечок у Мережі, розповівши у прямому ефірі одного з телеканалів, що купує скумбрію в середньому по 8 грн за кг.

Пізніше, звичайно, перша леді України у своєму Instagram повідомила, що вона припустилася помилки.

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До речі, під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о сьомій ранку.

Українцям залишається додумувати, чи справді Зеленська обмовилася чи дружина президента не в курсі цін на продукти в країні. Факт залишається фактом, тепер скумбрія – найпопулярніша риба в Україні.

На хвилі загального інтересу до цього продукти, ми вирішили дізнатися, що можна приготувати зі 100 грамів "скумбрії Зеленської", що коштує 8 грн. Головне, пам'ятайте, такі закуски зникнуть зі столу за лічені хвилини.

Бутерброд зі шпротами скумбрією

Найпопулярніші закуски не тільки на Новий рік, а й на будь-якому домашньому гулянні можна урізноманітнити. Замініть шпроти шматочками скумбрії. Правда 100 грамів вам вистачить лише на 2-3 бутерброди. Решту компенсує шампанське!

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Канапе

Найпростіший і бюджетний спосіб вийти із ситуації. Наколіть шматочки скумбрії на шпажку, додайте до неї лимончик та оливку. Вуаля! Коли гості спитають назву такої закуски, вибирайте варіанти: "скумбрія по Зеленській", "скумбрія за 8 грн".

Тарталетки

Купуємо готові кошики з тіста і заповнюємо їх усім, що є в холодильнику. Не забудьте додати скумбрію! Чим більше шматочків риби наріжете, тим більше закусок вийде. Ваші гості можуть і не помітити наявність скумбрії в тарталетках, зате смак залишиться.

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Замість віскасу

Ось хто по-справжньому оцінить 100 грам скумбрії, то це ваші домашні улюбленці. Порадувати їх теж хочеться, особливо у свято. Просто віддайте цей шматочок коту.

Читайте також: Образ дня: Олена Зеленська у білому пальті прийшла на відкриття святкового містечка

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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