Скільки має тривати прийом у лікаря – думка фахівця

Скільки повинен тривати прийом у лікаря, залежить від спеціалізації лікаря та проблем зі здоров'ям пацієнта / Фото: freepik.com
Зрозуміло, що люди хочуть заощадити на консультації лікаря й вартість прийому у деяких приватних фахівців викликає подив: мовляв, навіщо так довго, давайте скоротимо і платити, відповідно, менше. Чому прийом у лікаря може тривати довго, що обов'язково має запитати лікар і чому, розповів лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ігор Сомов.
Що входить у консультацію з фізичної та реабілітаційної медицини?
Вислухавши людину, уточнивши важливі моменти, я проводжу загальне клінічне, ортопедичне та неврологічне обстеження, – каже Ігор Сомов. – Переглядаю попередні обстеження, результати аналізів, СКТ, МРТ, рентген інші обстеження тощо.
Потім лікар повинен пояснити свої висновки докладно і доступно для пацієнта, щоб він все зрозумів, і узгодити з ним наступні кроки в лікуванні. Наприклад, результати МРТ, СКТ або рентген обстежень разом із пацієнтом лікар розгляне на екрані монітора з докладним поясненням. А також погодить обсяг необхідного медикаментозного лікування.
Чи можливе лікування на першій консультації?
Вже на першій консультації лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, за потреби, ви можете отримати необхідні комфортні техніки ортопедичної мануальної терапії, функціонального масажу для збільшення обсягу рухів, усунення болю та дискомфорту.
Також за необхідності лікар може провести локальне введення протизапальних ліків чи знеболювальних у м'які тканини, зв'язки, суглоби. Найкраще це робити під УЗД контролем.
Завдання будь-якого лікаря – не просто обстежувати або проводити терапію, а й вчити пацієнта допомагати собі, – каже Ігор Сомов. – Так, лікар фізичної та реабілітаційної медицини дасть пацієнтові програму з кількох нескладних терапевтичних вправ, які необхідно виконувати вдома. І важливо відразу, разом із лікарем, потренуватися правильно їх виконувати.
Тому лікар намагатиметься зробити максимум для вас вже на першій консультації. А ваше завдання – вірити у свої сили та знати, що ваше здоров'я варте часу та зусиль. Тому в таких випадках година прийому у лікаря – це мінімум, який потрібен лікареві та пацієнту, щоб отримати розуміння, що з людиною і спільно скласти план дій, як їй допомогти.
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