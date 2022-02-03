Сколько должен длиться прием у врача – мнение специалиста

Сколько должен длиться прием у врача, зависит от специализации доктора и проблем со здоровьем пациента / Фото: freepik.com

Понятно, что люди хотят сэкономить на консультации врача и стоимость приема у некоторых частных специалистов вызывает удивление: мол зачем так долго, давайте сократим и платить, соответственно, меньше. Почему прием у врача может длиться долго, что обязательно должен спросить врач и почему, рассказал врач физической и реабилитационной медицины Игорь Сомов.

Игорь Сомов / Фото: пресс-служба

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Что входит в консультацию по физической и реабилитационной медицине?

Выслушать жалобы на здоровье, провести первичный осмотр, вместе с пациентом разобрать его предыдущие анализы – на это уйдет не меньше часа. Любой врач изначально выслушает жалобы на здоровье, то есть соберет анамнез.

Пациент должен неспеша рассказать о своей проблеме, свою историю жизни и прошлых заболеваний, травм, оперативных вмешательств, приема лекарств, уровня повседневной активности, занятий спортом. Затем – обследование.

Выслушав человека, уточнив важные моменты, я провожу общее клиническое, ортопедическое и неврологическое обследование,- говорит Игорь Сомов,- Просматриваю предварительные обследования, результаты анализов, СКТ, МРТ, рентген обследования и т.д.

Это важно, потому что внимательно и деликатно собранная таким образом информация помогает сформулировать предварительный диагноз, план обследования и лечения.

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Затем врач должен объяснить свои выводы относительно диагноза подробно и доступно для пациента / Фото: freepik.com

Затем врач должен объяснить свои выводы, подробно и доступно для пациента, чтобы он все понял и согласовать с ним следующие шаги в лечении. Например, результаты МРТ, СКТ или рентген обследований совместно с пациентом врач рассмотрит на экране монитора с подробным объяснением. А также согласует объем необходимого медикаментозного лечения.

Возможно ли лечение на первой консультации?

Уже на первой консультации врача физической и реабилитационной медицины, при необходимости, вы можете получить необходимые комфортные техники ортопедической мануальной терапии, функционального массажа для увеличения объема движений, устранения болей и дискомфорта.

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Врач даст программу несложных терапевтических упражнений, которые необходимо будет выполнять дома / Фото: freepik.com

Также при необходимости врач может провести локальное введение противовоспалительных лекарств или обезболивающих в мягкие ткани, связки, суставы. Лучше всего это делать под УЗИ контролем.

Задача любого врача – не просто обследовать или проводить терапию, но и учить пациента помогать себе,- говорит Игорь Сомов,- Так, врач физической и реабилитационной медицины даст пациенту программу из нескольких несложных терапевтических упражнений, которые необходимо будет выполнять дома. И важно сразу, вместе с врачом, потренироваться правильно их выполнять.

Поэтому врач постарается сделать максимум для вас уже на первой консультации. А ваша задача – верить в свои силы и знать, что ваше здоровье стоит времени и усилий. Поэтому в таких случаях час приема у доктора – это минимум, который нужен врачу и пациенту, чтобы получить понимание, что с человеком и совместно составить план действий, как ему помочь.

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