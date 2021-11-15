Скейтерська лихоманка: Louis Vuitton випустили скейтборд за 70 тис. гривень (фото)

Комплект Vanity Mahjong Set від Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Поки ми збентежені від кросівок Swarovski та Nike, модні бренди продовжують випускати все більше товарів у гонитві за прибутком. Так, Вірджил Абло продовжує підкорювати субкультури та представивскейтборд Louis Vuitton, вартістю 2700 доларів, що приблизно еквівалентно 70 тисячам гривень.

Люксовий комплект під назвою Vanity Mahjong Set від Louis Vuitton включає портфель з акварельними монограмами бренду та з деталями їх фірмових скриньок – заклепками, пряжками та шкіряним оздобленням, і, власне, сам скейтборд.

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Кейс для скейтборду від Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Сам кейс для скейту має темно-синю підкладку з волової шкіри, біле шкіряне оздоблення, шкіряну верхню ручку, фурнітуру паладієвого кольору, вигнуту конструкцію, регульований та знімний шкіряний плечовий ремінь, передній замок та три внутрішні відділення.

Кейс для скейтборду від Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

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Проект розроблено у спільній колаборації зі спортивним брендом Skateboard Trunk, які займаються випуском скейтбордів.

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