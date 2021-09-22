Синє світло від смартфона та інших гаджетів: чому його варто боятися

Синє світло від смартфона, ноутбука або світлодіодної лампи шкодить зору / Фото: Колаж: Сьогодні

Сучасні люди, особливо підлітки, які годинами "зависають" в смартфонах, сильніше за інших ризикують заробити проблеми із зором. Чому синє світло небезпечне для зору, кому особливо ретельно потрібно захищати очі і як це зробити, розповіла лікар-офтальмолог вищої категорії Марина Пфаффінгер.

Марина Пфаффінгер / Фото: пресслужба

Реклама

Як же діє синє світло на очі і здоров'я в цілому

Про те, що дія синього світла (HEV-випромінювання) на очі фототоксичності, медики говорили ще 10 років тому. Нове дослідження французького агентства санітарної безпеки ANSES підтвердило вже наявні дані. Так, часте використання переносних домашніх світильників, автомобільних ламп, світлодіодних прожекторів і матриць шкідливо впливає на зір.

Ці прилади також створюють сильні відблиски, які теж псують наш зір. Постійний вплив синього світла також сприяє прогресуванню розвитку вікової макулярної дегенерації (ВМД). При цьому захворюванні в центральній зоні сітківки і судинних оболонках очей починаються дистрофічні процеси.

Реклама

В результаті спочатку людина бачить кольору менш яскраво, потім починаються труднощі при читанні, знижується гострота зору як вдалину, так і поблизу. Крім зору, синє світло порушує наш біологічний годинник (циркадні ритми). В результаті починаються проблеми з режимом сну і графіком активності, травленням, погіршується загальне самопочуття.

Кому синє світло шкодить найбільше?

Існує так звана група ризику людей, для яких люмінесцентне і синє світло більш згубне, ніж для всіх інших. Це, насамперед, діти і підлітки. Також більш ретельно варто захищати зір при пресбіопії: цей стан розвивається з віком. Тобто, після 45 років поступово здатність до фокусування поблизу стає гірше.

Діти, підлітки та люди з очними захворюваннями сильніше схильні до впливу синього світла / Фото: freepik.com

Тому в цьому віці варто бути уважнішими до здоров'я очей. Також варто берегти очі від синього світла при далекозорості (гіперопії) і астигматизмі. При астигматизмі через фізичні зміни у самому очному яблуці порушується рефракція (заломлення світла).

Як бачите, в групу ризик входить досить велика кількість людей, тому захищати очі від впливу синього світла актуально практично для кожної сучасної людини.

Як понизити шкоду синього світла смартфона та інших гаджетів?

Понизити шкоду від впливу синього світла зору можна комплексно. Ми ж захищаємо шкіру від ультрафіолетових променів за допомогою SPF-засобів, а очі – сонцезахисними окулярами. Ось і для захисту зору від синього світла потрібно використовувати або спеціальні окуляри, якщо ви часто працюєте за монітором.

Або використовуйте спеціальне покриття для монітора або іншого гаджета. Такі покриття нейтралізують електромагнітне випромінювання, усувають відблиски з поверхонь дисплеїв. А також блокують промені надлишкового фіолетового і синього спектра.

Використовуйте програми регулювання яскравості на смартфоні при настанні темряви / Фото: Pinterest

Щоб знизити шкідливий вплив синього світла на очі, бажано мінімізувати використання гаджетів, особливо перед сном. Не забувайте про програми регулювання яскравості на ваших смартфонах, використовуйте їх при настанні темряви.

Якщо проблеми із зором вже є, а ви багато часу проводите за монітором, то, можливо, необхідно використовувати спеціальні оброблені лінзи – з цим допоможе розібратися офтальмолог. Не забувайте робити перерви між роботою, розслабляти зір, користуватися зволожуючими препаратами для очей.

А які добавки і продукти корисні для зору?

Також знизити ризик від синього кольору допоможуть харчові добавки з лютеїном і/або зеаксатіном. Це природні пігменти, яких особливо багато в зелених, жовтих і оранжевих овочах і фруктах. Особливо багато лютеїну і зеаксатіну в ягодах.

Ці ж продукти багаті на пектини, тобто розчинну харчову клітковину, необхідну для зору. Тому обов'язково включайте в раціон яблука, ягоди, зелень, моркву (в ній міститься потрібний нашим очам β-каротин).

Щоб β-каротин засвоївся, його слід їсти з жирами; "вбити двох зайців" допоможе лляна олія, оскільки воно багате дуже потрібними для здоров'я очей Омега-3 кислотами. Тому салат із моркви та інших овочів, приправлений лляною олією, стане відмінною підтримкою для здоров'я очей.

Або приймайте харчові готові добавки, щоб підтримати зір: тільки обов'язково консультуєтеся з лікарем перед прийомом будь-якого препарату. Навіть якщо він продається без рецепта. І не забувайте регулярно перевіряти зір.

Навіщо перевіряти зір, якщо нічого не турбує?

Регулярне відвідування офтальмолога, особливо якщо вам вже 40+, допоможе вчасно помітити і встигнути запобігти будь-які негативні процеси в очах. Адже перемогти хворобу на ранній стадії, коли зорові функції ще високі, набагато легше.

Особливо якщо ви ставитеся до вищеперелічених груп ризику і давно не були на час профогляду у офтальмолога. Коли зір різко впаде, погіршується якість "картинки" і тощо, Поправити стан дуже важко, часом – неможливо, особливо на запущених стадіях. І тоді тільки добавки, раціональне харчування або захисний екран на смартфоні не допоможуть.

Також раніше ми писали, як поліпшити зір без операцій і ліків.