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Врятуйте свій зір від гаджетів: ефективні способи зменшити навантаження на очі

Головні симптоми проблем із зором і способи убезпечити свої очі

Комп'ютери, планшети, мобільні телефони стали невід'ємною частиною нашого життя. А це своєю чергою сильно впливає на наш зір. Які головні симптоми проблем із зором і як себе убезпечити, розповіла "Сьогодні" кандидат медичних наук, лікар вищої категорії ГУ "Інституту нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України" офтальмолог нейроофтальмологічного підрозділу Катерина Єгорова.

Мабуть, найпопулярнішим порушенням зору зараз є комп'ютерний синдром, який розвивається у тих, хто довго сидить за екраном комп'ютера. Погляд людини постійно фіксується на моніторі, вона перестає часто моргати і все це призводить до пересихання поверхні ока і проблем з фокусуванням зору.

Діти і гаджети: чим небезпечне їх часте використання

Зараз гаджетами користуються навіть маленькі діти, коли дивляться мультфільми на планшеті або грають в ігри на телефоні. Через активний ріст зниження зору відбувається саме у дитячому віці, незважаючи на те, що розвиток зорового аналізатора відбувається до 16-21 року. Розвиток короткозорості у дітей раннього віку може призвести до сильного прогресування і стати причиною слабкобачення.

Фото: freepik.com

З переходом на дистанційне навчання, діти почали ще й вчитися за допомогою гаджетів. А якщо до постійного перебування за монітором додати ще й ускладнення шкільних програм, то в результаті отримуємо короткозорість у школярів і необхідність призначення корекції зору за допомогою спеціальних окулярів.

Постійна робота за гаджетами призводить до розвитку зорового стомлення, поганої працездатності і погіршення зору.

Головні симптоми проблем із зором

Якщо ви помічаєте, що ваші очі втомилися, повіки стали важкими і з'явилося відчуття "піску" в очах, помічаєте почервоніння очей або з'явилося відчуття "пелени" – це може свідчити про проблеми із зором.

Якщо ж запустити перші симптоми, то у людини з'явиться сильна чутливість до світла, почнуться проблеми з фокусуванням, очі можуть почати боліти в області очниць, з'явиться головний біль, сльозотеча і навіть двоїння зображення.

Фото: freepik.com

4 способи зменшити навантаження на очі:

Можна відрегулювати яскравість і контрастність зображення на гаджетах на мінімум, який дозволить комфортно зчитувати інформацію. Кожні 3-5 хвилин потрібно переводити погляд з екрану монітора на найвіддаленіший предмет у кімнаті або об'єкт за вікном. Кожні 3-5 секунд потрібно моргати без особливих зусиль. Через кожну годину роботи виконуйте комплекси розслаблюючих вправ.

Чи є сенс у комп'ютерних окулярах

Зменшити навантаження на очі можна за допомогою спеціальних окулярів для комп'ютера, які знижують чутливість очей до короткохвильових кольорів і збільшують до довгохвильових.

Таким чином людина краще розпізнає кольори, зображення стає більш чітким і контрастним, при цьому мерехтіння і відблиск, які йдуть від монітора, зменшуються.

Окуляри для роботи за комп'ютером мають бути з покриттям проти відблисків і фільтром Blue Block, що дозволить заблокувати для очей сині та фіолетові промені від екрану монітора.

Краплі для очей допомагають зняти їх втому

Якщо ви відчуваєте в очах сухість, печію і з'явилося почервоніння – це синдром "сухого" ока, що розвивається від пересихання поверхні ока. У цьому разі потрібно використовувати препарати "штучної сльози", які зволожують і захищають поверхню очей, не даючи очам пересихати.

Фото: freepik.com

"Штучні" сльози можуть бути у вигляді гелю або крапель, але офтальмологи радять краще за все вибирати препарати, де є гіалуронат і декспантенол. Застосовують замінники натуральної сльози по 1 краплі кожні 2-4 години роботи за монітором або при необхідності.

Чи допомагає знизити навантаження на очі гімнастика

Щоб уникнути стомлення очей і максимально зменшити на них навантаження, потрібно робити спеціальну гімнастику для очей. Для початку почніть часто моргати, переведіть погляд з близького об'єкта на віддалений, проведіть рух очей по діагоналі або зведіть погляд до носа. Але вправи важливо підбирати з лікарем індивідуально.

Пам'ятайте, що при короткозорості, далекозорості, астигматизмі та інших очних хворобах гімнастика для очей не допомагає.

Як допомагають зміцнити зір вітаміни

Вітаміни А, В2, С, Е, цинк, селен, омега-3 поліненасичені жирні кислоти, каротиноїди (лютеїн, зеаксантин) є найважливішими для очей. Їх можна знайти в гарбузі, моркві, чорниці, брокколі, шпинаті, морський жирній рибі, горіхах, яйцях, зелені, часнику, цибулі і фруктах, багатих вітаміном С.

Але повністю збалансувати своє харчування не завжди вдається, тому ефективніше буде застосування вітамінно-мінерального комплексу. Наприклад, такі є у компанії Orthomol.

Щоб зупинити розвиток перших ознак погіршення зору: далекозорість, короткозорість, катаракту, астигматизм, необхідно приймати комплекс Orthomol Vision. А якщо необхідна корекція вікових дегенеративних змін органів зору – приймайте AMD Extra .

У цих комплексах є всі необхідні вітаміни і мікроелементи, які потрібні для профілактики захворювань органу зору, а також для стабілізації і відновлення функцій зору у людей старшої вікової групи.

Для пролонгованого ефекту курс прийому таких комплексів має бути не менше 3 місяців. Пам'ятайте, що профілактика втрати зору важливіша і дешевша, ніж лікування втрати зору.

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