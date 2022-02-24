Сила України – у людях! Олена Зеленська звернулася до українців, щоб підтримати у цей нелегкий час

Ми – сила! Нас не зломає нічого і ніхто.

Олена Зеленська звернулася до українців, щоб підтримати у цей страшний час. У своїх соцмережах перша леді України написала душевний пост:

Дорогі мої люди! Українці! Я сьогодні дивлюсь на вас усіх. Усіх, кого бачу по телевізору, на вулицях, в Інтернеті. Бачу ваші дописи та відео. І знаєте що? Ви неймовірні!

Я пишаюсь, що живу з вами в одній країні! Говорять, що багато людей – це натовп. Це не про нас. Тому що багато українців – це не натовп. Це армія!

І сьогодні у мене не буде паніки і сліз. Я буду спокійною та впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч із ними. І поруч із моїм чоловіком. І разом із вами.

Люблю вас! Люблю Україну!