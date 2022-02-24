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Сила Украины – в людях! Елена Зеленская обратилась к украинцам, чтобы поддержать в это нелегкое время

Юлия Ткачук
24 февраля, 17:59
Наш мир никогда не будет прежним, а сможем ли мы простить – покажет время. Страх в глазах детей, беспокойство за родителей и близких… Нет слов передать всю боль и весь тот ужас, с которым мы проснулись сегодня.

Елена Зеленская поддержала украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы – сила! Нас не сломит ничто и никто.

Елена Зеленская обратилась к украинцам, чтобы поддержать в это страшное время. В своих соцсетях первая леди Украины написала душевный пост:

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Дорогі мої люди! Українці! Я сьогодні дивлюся на вас усіх. Усіх, кого бачу по телевізору, на вулицях, в Інтернеті. Бачу ваші дописи та відео. І знаєте що? Ви неймовірні!

Я пишаюся, що живу з вами в одній країні! Кажуть, що багато людей – це натовп. Це не про нас. Тому що багато українців – це не натовп. Це армія!

І сьогодні в мене не буде паніки й сліз. Я буду спокійною та впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч із ними. І поруч із моїм чоловіком. І разом з вами.

Люблю вас! Люблю Україну!

Помните, главное – берегите себя, будьте осторожны, проверяйте официальные источники и не поддавайтесь на провокации.

Все буде Україна!

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