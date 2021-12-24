Шика-блиску дай: Карді Бі одягла корсет, пошитий з кросівок Balenciaga, та кольє за 11 млн. грн

Карді Бі одягла корсет, пошитий із кросівок Balenciaga / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший креативний директор Playboy в історії журналу Карді Бі знову здивувала публіку. Цього разу під приціл папараці потрапив яскравий топ та 1-кілограмове кольє зірки, розповів Page Six.

Складно зупинитися, коли ти сповнена ідей. Так і у Карді Бі, яка любить епатувати публіку Її безрозмірна колекція корсетів поповнилася ще одною милою штучкою. Новий топ співачки пошитий з частин кросівок Balenciaga.

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На 30-й день народження чоловіка, репера Offset, Карді прийшла в дивовижному топі. Корсет створила Сьєрра Бойд, дизайнер апсайкл-бренду Frisk Me Good.

Мрії справді збуваються

— написала вона у своєму Instagram.

Марка саме тим і прославилася, що шиє вбрання з частин кросівок. Для Карді вона обрала Balenciaga, один із її улюблених брендів.

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Образ співачки створював стиліст Коллін Картер. Він доповнив його великим кольє у вигляді кролика Playboy, усипаного діамантами. Ювелір Елліот Елліанте розповів, що прикраса важить майже 1 кг. Для її створення використали 750 грам 14-каратного білого золота та сотні діамантів загальною вагою 160 карат.

Карди Би одягла корсет, пошитий із кросівок Balenciaga / Фото: instagram.com/friskmegood/

Ціна такої розкоші — $400 000 (10 896 148 млн. грн).

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Карді Бі у кольє за 11 млн. грн / Фото: instagram.com/friskmegood/

Також дивіться ялинкові іграшки Balenciaga за 17 тис. грн.