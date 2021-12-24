Шика-блеска дай: Карди Би надела корсет, сшитый из кроссовок Balenciaga, и колье за 11 млн. грн

Карди Би надела корсет, пошитый из кроссовок Balenciaga / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый креативный директор Playboy в истории журнала Карди Би снова удивила публику. На этот раз под прицел папарацци попал яркий топ и 1-киллограммовое колье звезды, рассказал Page Six.

Сложно остановиться, когда ты полна идей. Так и у Карди Би, которая обожает эпатировать публику. Ее безразмерная коллекция корсетов пополнилась еще одной милой вещичкой. Новый топ певицы сшит из частей кроссовок Balenciaga.

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На 30-й день рождения мужа, рэпера Offset, Карди пришла в удивительном топе. Корсет создала Сьерра Бойд, дизайнер апсайкл-бренда Frisk Me Good.

Мечты действительно сбываются

— написала она в своем Instagram.

Марка именно тем и прославилась, что шьет свои наряды из частей кроссовок. Для Карди она выбрала Balenciaga, один из ее любимых брендов.

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Образ певицы создавал стилист Коллин Картер. Он дополнил его большим колье в виде кролика Playboy, усыпанного бриллиантами. Ювелир Эллиот Эллианте рассказал, что украшение весит почти 1 кг. Для его создания использовали 750 грамм 14-каратного белого золота и сотни бриллиантов общим весом 160 карат.

Карди Би надела корсет, пошитый из кроссовок Balenciaga / Фото: instagram.com/friskmegood/

Цена такой роскоши — $ 400 000 (10 896 148 млн. грн).

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Карди Би в колье за 11 млн. грн / Фото: instagram.com/friskmegood/

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