Шерон Стоун у казковій сукні принцеси підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю: фото

Легендарна 63-річна актриса красувалася у вбранні від Dolce & Gabbana в Каннах. У соцмережах зірку порівняли з принцесою з діснеївських мультфільмів

Шерон Стоун на Каннському кінофестивалі викликала фурор своїм нарядом / Фото: Getty Images

Прекрасна Шерон Стоун, яка нібито закрутила роман з 25-річним репером, у квітковій ніжно-блакитній сукні від Dolce & Gabbana викликала фурор на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

У соцмережах багато шанувальників зірки Голлівуду вже встигли порівняти її з Попелюшкою та іншими принцесами з діснеївських мультфільмів. Шерон і справді була просто чарівна!

Шерон Стоун одягла сукню від Dolce & Gabbana для червоної доріжки Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Шерон Стоун на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Шерон Стоун стала зіркою червоної доріжки в Каннах / Фото: Getty Images Реклама

Свій казковий образ актриса довершила масивними сережками. Коротке волосся зірки було скуйовджене, у макіяжі Стоун зробила акцент на очі, підкресливши їх чорним олівцем.

Як пише The Daily Mail, Шерон прибула в Канни, щоб провести щорічний благодійний гала-концерт AmfAR, який підтримує дослідження СНІДу. Актриса є головною фігурою для АmfAR з 1990-х років, коли помер її близький друг Рой Лондон. Цього року захід проходитиме просто неба на віллі Eilenroc у п'ятницю ввечері й міститиме різні розваги, вечерю та аукціон.

Раніше ми робили добірку найкращого вбрання знаменитостей на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Дізнайтеся, в яких сукнях зірки з'явилися перед фотографами у восьмий день заходу.

Шерон Стоун сидить на сайті знайомств – дивіться про це відеосюжет: