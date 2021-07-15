Шерон Стоун у казковій сукні принцеси підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю: фото

Шерон Стоун на Каннському кінофестивалі викликала фурор своїм нарядом / Фото: Getty Images
Прекрасна Шерон Стоун, яка нібито закрутила роман з 25-річним репером, у квітковій ніжно-блакитній сукні від Dolce & Gabbana викликала фурор на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.
У соцмережах багато шанувальників зірки Голлівуду вже встигли порівняти її з Попелюшкою та іншими принцесами з діснеївських мультфільмів. Шерон і справді була просто чарівна!
Шерон Стоун одягла сукню від Dolce & Gabbana для червоної доріжки Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images
Шерон Стоун на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images
Шерон Стоун стала зіркою червоної доріжки в Каннах / Фото: Getty Images
Свій казковий образ актриса довершила масивними сережками. Коротке волосся зірки було скуйовджене, у макіяжі Стоун зробила акцент на очі, підкресливши їх чорним олівцем.
Як пише The Daily Mail, Шерон прибула в Канни, щоб провести щорічний благодійний гала-концерт AmfAR, який підтримує дослідження СНІДу. Актриса є головною фігурою для АmfAR з 1990-х років, коли помер її близький друг Рой Лондон. Цього року захід проходитиме просто неба на віллі Eilenroc у п'ятницю ввечері й міститиме різні розваги, вечерю та аукціон.
Раніше ми робили добірку найкращого вбрання знаменитостей на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Дізнайтеся, в яких сукнях зірки з'явилися перед фотографами у восьмий день заходу.
Шерон Стоун сидить на сайті знайомств – дивіться про це відеосюжет:
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