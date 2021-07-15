Шэрон Стоун в сказочном платье принцессы покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля: фото

Легендарная 63-летняя актриса блистала в наряде от Dolce & Gabbana в Каннах. В соцсетях звезду сравнили с принцессой из мультфильмов Disney

Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале произвела фурор своим нарядом / Фото: Getty Images

Очаровательная Шэрон Стоун, которая якобы закрутила роман с 25-летним рэпером, в цветочном нежно-голубом платье от Dolce&Gabbana произвела фурор на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

В соцсетях многие поклонники звезды Голливуда уже успели сравнить ее с Золушкой и другими принцессами из мультфильмов Disney. Шэрон и вправду выглядела просто волшебно!

Шэрон Стоун надела платье от Dolce & Gabbana для красной дорожки Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

Шэрон Стоун стала звездой красной дорожки в Каннах / Фото: Getty Images Реклама

Свой сказочный образ актриса дополнила массивными серьгами. Короткие волосы звезды были взъерошены, в макияже Стоун сделала акцент на глаза, выделив их черным карандашом.

Как пишет The Daily Mail, Шэрон прибыла в Канны, чтобы провести ежегодный благотворительный гала-концерт AmfAR, который поддерживает исследования СПИДа. Актриса является ключевой фигурой для amfAR с 1990-х годов, когда умер ее близкий друг Рой Лондон. В этом году мероприятие будет проходить на открытом воздухе на вилле Eilenroc в пятницу вечером и будет включать в себя различные развлечения, ужин и аукцион.

Ранее мы делали подборку лучших нарядов знаменитостей на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Узнайте, в каких платьях звезды появились перед фотографами в восьмой день мероприятия.

Шэрон Стоун сидит на сайте знакомств – смотрите об этом видеосюжет: