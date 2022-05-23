Шерон Стоун, Ізабель Юппер, вагітна Адріана Ліма та інші зірки – найкращі образи Канн

Дивіться: найкращі образи зірок на червоній доріжці 6-го дня Канського кінофестивалю / Фото: Колаж: Сьогодні

Каннський кінофестиваль продовжує підкорювати нас великою кількістю шикарно одягнених знаменитостей з усього світу. Ми розповідали, як Кейт Міддлтон із принцом Вільямом прибули на прем'єру нового екшна Тома Круза. У вихідні зірки вразили своїми виходами на червоній доріжці, а також модними образами на вечірках.

69-річна Ізабель Юппер відвідала Каннський кінофестиваль у яскраво-зеленому образі Balenciaga. Вбрання французькій актрисі підбирав стиліст Джонатан Хьюгет.

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Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Дружина екс-президента Франції супермодель 90-х Карла Бруні прийшла в елегантній сукні Saint Laurent із колекції сезону осінь-зима 2022 року.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

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А справжньою зіркою червоної доріжки стала голлівудська актриса Шерон Стоун. 64-річна знаменитість одягла кастомізовану сукню-трансформер Dolce&Gabbana.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Адріана Ліма схоже змінила вагітну Ріанну. У Каннах модель вийшла у Roberto Cavalli.

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Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Мелані Лоран у самому жіночому образі Канн від Armani Privé.

Мелані Лоран / Фото: Getty Images

На церемонії Kering Women in Motion Awards блищали Ребекка Холл у Gucci та Аня Рубік у Saint Laurent.

Ребекка Холл / Фото: Getty Images

Аня Рубік / Фото: Getty Images

Дивіться: найяскравіші вбрання на церемонії відкриття 75-го Канського кінофестивалю.