Шэрон Стоун, Изабель Юппер, беременная Адриана Лима и другие звезды – лучшие образы Канн

Смотрите: лучшие образы звезд на красной дорожке 6-го дня Каннского кинофестиваля / Фото: Коллаж: Сегодня

Каннский кинофестиваль продолжает покорять нас обилием шикарно одетых знаменитостей со всего света. Мы рассказывал, как Кейт Миддлтон с принцем Уильямом прибыли на премьеру нового экшна Тома Круза. На выходных звезды впечатлили своими выходами на красной дорожке, а также модными образами на вечеринках.

69-летняя Изабель Юппер посетила Каннский кинофестиваль в ярко-зеленом образе Balenciaga. Наряд французской актрисе подбирал стилист Джонатан Хьюгет.

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Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Жена экс-президента Франции супермодель 90-х Карла Бруни вышла в элегантном платье Saint Laurent из коллекции сезона осень-зима 2022.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

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А настоящей звездой красной дорожки стала голливудская актриса Шэрон Стоун. 64-летняя знаменитость надела кастомизированное платье-трансформер Dolce&Gabbana.

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Адриана Лима похоже сменила беременную Рианну. В Каннах модель вышла в Roberto Cavalli.

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Адриана Лима / Фото: Getty Images

Мелани Лоран в самом женственном образе Канн от Armani Privé.

Мелани Лоран / Фото: Getty Images

На церемонии Kering Women in Motion Awards блистали Ребекка Холл в Gucci и Аня Рубик в Saint Laurent.

Ребекка Холл / Фото: Getty Images

Аня Рубик / Фото: Getty Images

Смотрите: самые яркие наряды на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля.