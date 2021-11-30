Щедрий Вівторок: бренд OLIZ створив шовкову хустку на підтримку благодійного руху

Шовкова хустка "Добре серце" / Фото: Колаж: Сьогодні

Бренд OLIZ із командою благодійного фонду Zagoriy Foundation приєдналися до міжнародного руху #ЩедрийВівторок в Україні та створили хустку "Добре серце". У цей день мільйони людей надихаються вчинками інших і роблять добрі справи, щоб популяризувати культуру благодійності.

Бренд OLIZ створив шовкову хустку на підтримку благодійного руху / Фото: пресслужба

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Ми раді стати частиною ініціативи та презентувати хустку "Добре серце". 15% від продажу цієї хустки ми передамо громадській організації "Відчуй", яка системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху.

– коментує засновниця бренду OLIZ Христина Зборошенко .

У колекцію бренду увійшла хустка з італійського шовку з унікальним принтом, на якому дизайнер представив символ Щедрого Вівторка – серце. Виріб наявний у трьох розмірах.

Бренд приєднався до міжнародного руху #ЩедрийВівторок / Фото: пресслужба

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Бренд OLIZ та благодійний фонд Zagoriy Foundation вірять, що своїм виробом вони зможуть нагадати людям, як легко робити добрі справи.

Шовкова хустка "Добре серце" / Фото: пресслужба

Вартість хустки від 2200 до 5200 гривень, залежно від розміру. А купити її можна на сайті бренду OLIZ.

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Шовкова хустка "Добре серце" коштує від 2200 до 5200 грн / Фото: пресслужба

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