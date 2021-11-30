Щедрий Вівторок: бренд OLIZ створив шовкову хустку на підтримку благодійного руху

Шовкова хустка "Добре серце" / Фото: Колаж: Сьогодні
Бренд OLIZ із командою благодійного фонду Zagoriy Foundation приєдналися до міжнародного руху #ЩедрийВівторок в Україні та створили хустку "Добре серце". У цей день мільйони людей надихаються вчинками інших і роблять добрі справи, щоб популяризувати культуру благодійності.
Ми раді стати частиною ініціативи та презентувати хустку "Добре серце". 15% від продажу цієї хустки ми передамо громадській організації "Відчуй", яка системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху.
– коментує засновниця бренду OLIZ Христина Зборошенко .
У колекцію бренду увійшла хустка з італійського шовку з унікальним принтом, на якому дизайнер представив символ Щедрого Вівторка – серце. Виріб наявний у трьох розмірах.
Бренд OLIZ та благодійний фонд Zagoriy Foundation вірять, що своїм виробом вони зможуть нагадати людям, як легко робити добрі справи.
Вартість хустки від 2200 до 5200 гривень, залежно від розміру. А купити її можна на сайті бренду OLIZ.
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