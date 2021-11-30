Щедрый Вторник: бренд OLIZ создал шелковый платок в поддержку благотворительного движения

Шелковый платок "Доброе сердце" / Фото: Коллаж: Сегодня

Бренд OLIZ с командой благотворительного фонда Zagoriy Foundation присоединились к международному движению #ЩедрыйВторник в Украине и создали платок "Доброе сердце". В этот день миллионы людей вдохновляются поступками других и тоже делают добрые дела, чтобы популяризировать культуру благотворительности.

Бренд OLIZ создал шелковый платок в поддержку благотворительного движения / Фото: пресс-служба

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Мы рады стать частью инициативы и презентовать платок "Доброе сердце". 15% от продажи этого платка мы передадим общественной организации "Ощути", которая системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха.

– комментирует создательница бренда OLIZ Кристина Зборошенко.

В коллекцию бренда вошел платок из итальянского шелка с уникальным принтом, на котором дизайнер представил символ Щедрого Вторника – сердце. Изделие создали в трех размерах.

Бренд присоединился к международному движению #ЩедрыйВторник / Фото: пресс-служба

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Бренд OLIZ и благотворительный фонд Zagoriy Foundation верят, что своим изделием они смогут напомнить людям, как легко делать добрые дела.

Шелковый платок "Доброе сердце" / Фото: пресс-служба

Стоимость платка от 2200 до 5200 гривен, в зависимости от размера. А купить ее можно на сайте бренда OLIZ.

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Шелковый платок "Доброе сердце" стоит от 2200 до 5200 грн / Фото: пресс-служба

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