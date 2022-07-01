Секс під час війни – куди зникло лібідо і як його повернути, сексолог розкрила секрети

Секс під час війни мають меншість українців: узнати, куди зникло лібідо і як його повернути, допоможе сексолог

Тема сексу під час війни розділила українців на два табори: одні чекають на перемогу, щоб вдатися до любовних втіх, інші ж у перервах між повітряною сиреною не вилазять із ліжка. Щоб дізнатися напевно, як справи з сексом під час бойових дій в українців, команда segodnya.ua провела власне "дослідження".

А перед цим усім охочим на сайті запропонували пройти опитувальник "Чи є у вас секс під час війни?" Результати змусили задуматися: із 2357 осіб, що відповіли на питання, майже три чверті (73,5%) зізналися, що з сексом тепер проблеми чи його взагалі немає.

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Більше половини українців зізналися, що із сексом через війну почалися проблеми чи його взагалі немає

Лише у 19% респондентів із сексом все добре, а у 7,5% – взагалі чудово, тобто їхнє інтимне життя стало активнішим, ніж до війни. Прокоментувати результати опитування ми попросили сімейного психолога, сексолога та психотерапевта Альону Щербань.

Альона Щербань / Фото: пресслужба

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- Як ви прокоментуєте результати нашого опитування щодо сексу під час війни?

- Українці живуть у стані постійного стресу, тож не дивно, що нам трохи не до сексу. Інтим відійшов на другий план і пояснити цей факт можна суто фізіологічними чинниками. В екстремальних ситуаціях організм виробляє велику кількість кортизолу. Цей гормон захищає нас від стресу, але водночас блокує статеві гормони.

Саме тому з початком війни у багатьох з'явилося відчуття, що секс їм взагалі не потрібен. Невеликий відсоток людей у житті яких сексу стало більше, теж можна пояснити. Наприклад, у чоловіків, які воюють або кожного дня дбають про безпеку рідних, організм продукує тестостерон. Як результат – зростає потреба в сексі.

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- Лібідо під час війни знижується. Як чоловікам та жінкам його повернути?

- Одразу хочу заспокоїти: бажання займатися сексом повернеться, щойно ви опинитесь у повній безпеці. Організм припинить виробляти надмірну кількість кортизолу і думки про секс знову з’являться у голові. Повернути лібідо під час війни теж можна, але для цього потрібно трішки постаратись.

Перш ніж почати займатись сексом, влаштуйте романтичну вечерю з поцілунками та обіймами, подивіться з партнером еротичний фільм, прийміть разом ванну. Це підігріє сексуальний інтерес до коханої людини та зробить секс приємним. Таким, як до війни.

- За логікою еволюції, війна, на якій гине багато людей, має сприяти сексу, бо це продовження роду. Чи очікувати нам нової сексуальної революції в Україні, а також бебі-буму після перемоги?

Вважаю, що розраховувати на це не варто. Так, після Другої світової війни у Європі відбувся справжній бебі-бум, але тоді була інша ситуація. Контрацептиви не були так розповсюджені як зараз, та й багатодітні сім’ї вважались нормою.

Найчастіше деріть малюка на руках (на грудях – щоб заспокоїти) і давайте йому смоктати груди, щоб не тільки нагодувати, але й налагодити постійну лакатацію

Сьогодні ж українці дуже відповідально ставляться до народження дітей. Майже кожна дитина – запланована. До того ж "постарішав" вік батьків: значний відсоток українців вперше стає батьками після 30 років. Це вважається нормою.

- Якщо до війни пара займалась сексом кілька разів на тиждень, а зараз лише раз на місяць – це нормально? Чи потрібно щось робити?

- Війна змінює правила життя, у тому числі й інтимного. Як часто займатися сексом кожна пара вирішує самостійно. І кожен варіант – один раз на тиждень чи один раз на місяць – є нормальним. Якщо ж з сексом виникають проблеми, варто звернутись до спеціаліста. Наприклад, мої клієнти розповідали про те, як під час сексу почала лунати сирена повітряної тривоги.

У "боротьбі за оргазм" спочатку важливо розібратися з фізичним станом, а потім уже психічним

Це стало для них своєрідним психологічним якорем, який надалі заважав розслабитись. Існує ще й синдром "вцілілого". Люди відчувать провину через те, що їм вдалося вижити, коли десь гинуть інші, тому свідомо позбавляють себе сексу, нібито не маючи на нього морального права. Це хибна думка. Секс – це природня потреба організму. Не треба накладати на нього вето.

- А як це впливає на військових, які воюють на першій лінії фронту?

- Психіку бійця з передової можна порівняти з оголеним нервом. Усі системи організму працюють на межі, виробляючи адреналін та тестостерон, тому хлопці відчувають постійне збудження. І звісно, прагнуть знайти сексуальну розрядку. Тож не забувайте про секс по телефону, якщо ваш коханий зараз на передовій.

- Наразі в тренді підтримка бійців ЗСУ "нюдсами", які роблять українські дівчата. Це нормально? Чи підтримуєте ви такі ініціативи?

Це абсолютно нормально, якщо не порушує чинне законодавство України. Знаю, що завдяки продажам "нюдсів" (світлина еротичного характеру – Прим.) вдалося зібрати чималі кошти, які були витрачені на купівлю потрібних для армії речей. Волонтерська ініціатива "теронліфанс", яка з’явилась у Twitter на початку війни, вже у березні продала "нюдсів" на суму понад 5 мільйонів гривень!

Завдяки продажам "нюдсів" вдавалося зібрати чималі кошти для армії

Тож якщо це наближає нас до перемоги – чом би й ні? Взагалі ж, існують поради американських психологів щодо мотивації бійця на фронті. Настрій воїнам покращують дитячі малюнки, іграшки, зручне взуття, смачна їжа, солодощі… Думаю "нюдси" чудово доповнюють цей список.

- Чи можуть бути проблеми у бійців російської армії після їх зустрічі з "конотопськими відьмами", які їм побажали, щоб у них "не стояв"?

- Я не вірю в чорну магію, але точно знаю, що вона може впливати на тих, хто у неї вірить. Якщо російські солдати дізнаються, що відьми з Конотопу провели певний ритуал, щоб позбавити їх ерекції, і злякаються – результат може бути досягнутий. Психосоматику ніхто не відміняв.

Якщо російські солдати злякаються – результат може бути досягнуто, психосоматику ніхто не скасовував

- Після війни популярність військових серед жінок збільшиться? Чи можуть вони стати героями сексуальних жіночих фантазій?

Наші бійці вже є героями сексуальних жіночих фантазій. Принаймні, сімнадцять із двадцяти моїх клієнтів про це розповіли. Річ у тім, що чоловік у формі викликає у жінок відчуття безпеки та захищеності. А це – базова складова для фізичного контакту. До того ж серед українських солдатів багато красунчиків, які вже стали новими секс-символами. Скажу чесно, я й сама підписана у соцмережах на кількох красенів у формі.

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