Чи є секс під час війни: шукаємо відповіді за допомогою знаючих людей

Інтерв’ю з блогеркою-волонтеркою, яка піднімає "сексуальні" теми в мережі. Результати опитування українців і висновки сексолога. Усе це – в одному "дослідженні".

Романтика та війна – поняття не сумісні? Давайте розбиратися. / Фото: Колаж: Сьогодні

Все частіше в різних "фейсбуках" можна зустріти дописи, коментарі і меми на кшталт: "Секс? Що це таке?", "Займемось коханням після війни", "Зараз сексу зовсім не хочеться"... Причому не важливо, якої сексуальной оріентації людина.

Коли піднімається ця тема, українці в більшості відписують: "не на часі". Але чи це так? І чи справді війна кардинально змінила сексуальне життя суспільства?

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Опитування: все нормально з сексом лише у 25%

Щоб відповісти на зазначені вище питання, ми розпочали своє "дослідження" з опитування на сайті segodnya.ua: "Чи є у вас секс під час війни?"

В ньому взяли участь більше 2300 читачів, серед яких 73,5% зізнались, що з інтимом у них зараз не все гаразд(перші три пункти результатів питування сукупно).

Результати опитування:

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Правда, майже у 30% опитаних і до війни "сексу не було" (див. пункт 1).

опитаних (див. пункт 1). Загалом близько 45% людей зізналися, що гірше стало саме з початком війни (п. 2 і 3 сукупно).

(п. 2 і 3 сукупно). А от все гаразд із сексом і до 24 лютого, і зараз – лише у 19% опитаних (п. 4).

і до 24 лютого, і зараз – лише опитаних (п. 4). Існують і ті, у кого сексу з початком війни стало більше - таких 7,5%(п. 5).

Враховуючи ці результати, ми пішли до людей, які "в темі", щоб розібратися – чому так?

Блогерка-волонтерка: про інтим і романтику до війни і під час неї

Аби хоча б трохи зрозуміти настрої людей в реальності та соцмережах, ми звернулись до Поліни Левицької. Чому саме до неї?

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По-перше, вона – активіст, керівник волонтерського штабу ГО "Любка". По-друге – авторка романів про секс. По-третє – успішний блогер з десятками тисяч підписників. І в своєму Фейсбуці регулярно робить дописи про секс. Отже знає, як люди реагували та реагують зараз на ці теми.

І що не менш важливо: Поліна – профі з маркетингу (керувала цим напрямком у багатьох великих компаніях). Тобто знає, чого хочуть люди, і розуміється на їхній поведінці.

При цьому має досвід довгих серйозних відносин: була одружена, має двох дітей. Живе у Києві.

Поліна Левицька – маркетолог, керівник волонтерів, письменниця і популярний блогер. Фото з особистого архіву

- Поліно, для початку оберіть відповідь з нашого опитування: як у вас зараз з сексом? 😉

- Регулярно. Як і до війни.

- Отже, на вас війна в цьому плані особливо не вплинула. Чи є якісь нюанси?

- Не вплинула. Я – жінка самостійна. В мене ніколи не було проблем із сексом. Хочу – зустрічаюсь, хочу – не зустрічаюсь. Просто часу стало менше. Вже нема на це 2-3 години, наприклад. А є 20 хвилин. Ну, ок. Хоча б так.)

- А знайомляться зараз найчастіше як? Тіндер? Соцмережі? На роботі?..

- Знайомляться зараз в соцмережах та в додатках знайомств. Типу "тіндер" або "баду". В "тіндері" я була заблокована десь рік, в "баду" – до сих пір.

- ???

- Бо до мене туди приходять різні чуваки – і починається всяка фігня. І потім я їх посилаю, а вони на мене жаліються – і мій профайл блокують.

- А що зараз в тіндері?

- Тіндер зараз весь в фотках хлопців з ЗСУ, бо це на часі. Я там просто спілкуюсь. Можемо зустрітись і випити каву. Хлопці якісь більш задовбані, ніж раніше. І більше розказують саме воєнних історій. Або з волонтерки.

- А до війни як було?

- До війни всі хотіли терміново зустрітись і терміново зайнятись сексом. Але я не люблю так зустрічатися, бо не можу швидко зближуватись з незнайомими людьми.

Тому, так вийшло, що з моїми колишніми я знайомилась частіше в Фейсбуці. Там ти бачиш профіль людини, фотки, дописи, життя. І в профілі може бути вказано – без пари або розлучений.

До війни в мене були стосунки, але ні в нього, ні в мене не вистачало часу на повноцінні відносини. Тільки на секс. І то для цього потрібно було комусь з нас зірватися з одного берега на другий – і приїхати, щоб побачитись. Але ніхто з нас не хотів жити разом.

А ще Поліна – волонтер. Точніше – керівник волонтерів у громадській організації. Фото з особистого архіву

Про сексуальність і вміння все встигати

- Ви і людям допомагаєте, і працюєте, і регулярний секс маєте. І при цьому ще двох дітей-школярів виховуєте. Як?! Скільки годин має ваша доба? Лайфхаки в студію!

- Я просто все роблю дуже швидко. І все має бути вчасно.

Так, в мене є робота, сім’я, кохана людина. Вважаю, нормально, коли на робочий день йде 8-10 годин. Ще вирішення якихось питань дитячих та побутових… Сон: 6-7 годин. Секс: 20-30 хвилин. Не обов'язково кожного дня. Вважаю, будь-яка людина може знайти на секс пару годин на тиждень. :)

- Є багато стереотипів щодо сексуальності професій: рятувальники, військові, медсестри, стюардеси… Цікавий нюанс: сенс усіх цих професій – допомагати людям. То, може, допомагати людям – то за своєю природою сексуально? Як волонтер, ви це відчуваєте?

- Про це навіть не думала… Для мене сексуальність – це відкритість. Сексуальність – це не вивалити цицьки та показати сідниці. Це має йти зсередини. Це або є, або немає. Нормальні, адекватні жінки хочуть сексу так само часто, як і нормальні та адекватні чоловіки.

Відкрито виражати свої думки, відкрито говорити про секс. Ми ж не в "совку" живемо! Я дуже часто зустрічаю це в тіндері, наприклад: чоловіки – зажаті, жінки – зажаті…

Про реакції на секс у соцмережах

- Ви також – блогерка, у якої десятки тисяч фоловерів. Я – один з них – помітив, що у вашій стрічці як були, так і залишились дописи про секс. Вони іронічні і завжди дуже популярні: там традиційно багато коментів, лайків… Ось, наприклад:

- Чи помітили ви, як змінились за ці 4 місяці війни реакції людей на такі дописи?

- У чоловіків нічого не змінилось. Це ж чоловіки :)

Жінки більше були налякані. Думали про те, як вивезти дітей… Я просто з Києва не виїжджала. Тому могла думати про інше. :)

- Наші чоловіки і жінки по-різному реагують на пікантні теми?

- Так. Жінки дуже багато чого приховують. Чоловіки ж люблять мірятись. :)

Хоча, в тому ж тіндері неодноразово зустрічала чоловіків, які взагалі не говорять і не пишуть про секс. Питаю одного: "Ну як так? Чому ти такий закритий? Чому з тебе навіть два слова нереально витягнути?" А він каже: "Я все тримаю в собі. Сексом треба займатись, а не розмовляти про нього".

Я б тут посперечалась. Бо така зажатість з іншим партнером, нерозуміння його бажань, звичок в сексі – це погано.

- Десь рік тому у вашому Фейсбуці був скандал, коли на один із дописів про секс відповів нардеп, повчаючи, що таке не може писати держслужбовець. Зараз депутати не пишуть?

- (Сміється) Ні! Бо я вже не працюю на Укрпошті. Хоча і тоді я не була держслужбовцем. Тому що Укрпошта вже не є ДП (державне підприємство), вона – АТ (акціонерне товариство).

- Далі в нашій статті буде коментувати сексолог. То може і у вас є якесь питання до нього?

- Так, є: "Що робити депутату 65+, якщо йому ніхто не дає?" (сміється). Жартую! У мене питань до сексолога немає!

- А от у нас є!

Сексолог: про те, що відбувається з лібідо під час війни

За роз'ясненнями ми звернулися до сімейного психолога, сексолога і психотерапевта Альони Щербань.



Сексолог Альона Щербань

- Українці живуть у стані постійного стресу, тож не дивно, що нам трохи не до сексу. Інтим відійшов на другий план і пояснити цей факт можна суто фізіологічними чинниками.

В екстремальних ситуаціях організм виробляє велику кількість кортизолу. Цей гормон захищає нас від стресу, але водночас блокує статеві гормони. Саме тому з початком війни у багатьох з'явилося відчуття, що секс їм взагалі не потрібен.

Невеликий відсоток людей, у житті яких сексу стало більше, теж можна пояснити. Наприклад, у чоловіків, які воюють або кожного дня дбають про безпеку рідних, організм продукує тестостерон. Як результат – зростає потреба в сексі.

- Якщо лібідо під час війни знижується, як чоловікам та жінкам його повернути?

- Одразу хочу заспокоїти: бажання займатися сексом повернеться, щойно ви опинитесь у повній безпеці. Організм припинить виробляти надмірну кількість кортизолу – і думки про секс знову з’являться у голові.

Повернути лібідо під час війни теж можна, але для цього потрібно трішки постаратись. Перш ніж почати займатись сексом, влаштуйте романтичну вечерю з поцілунками та обіймами, подивіться з партнером еротичний фільм, прийміть разом ванну. Це підігріє сексуальний інтерес до коханої людини та зробить секс приємним. Таким, як до війни...