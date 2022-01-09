Секс-терапія, презервативи для чоловіків і не лише – 5 трендів інтимного здоров'я 2022

Серед трендів інтимного здоров'я 2022 року - секс-терапія, презервативи для чоловіків і не тільки / Фото: freepik.com

Дедалі більше брендів приділяють більше уваги сексуальному здоров'ю та задоволенню. У 2022 році у тренді будуть, як пише Нypeba, гаджети, харчові добавки та інші секс-технології для чоловіків та жінок.

У міру розвитку секс-індустрії здоров'я та задоволення жінок все частіше стають предметом обговорення – особливо відкрито стали говорити про сексуальне життя та зміни в організмі жінки у період менопаузи.

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Так, компанії починають робити ставки не на навіювання страху, що менопауза продовжуватиме заважати нормальному сексуальному життю жінок, а на освіту. Наприклад, компанія Tabu створила освітні сексуальні оздоровчі набори. Бренд підтримує сексуально активних жінок у віці 50+ і заперечує ідею про те, що жіноча сексуальність має строк придатності.

Тим часом бренд MyHixel пропонує серію харчових добавок для чоловіків, що страждають від передчасної еякуляції Але не варто забувати, що навіть за доведеної користі таких добавок люди повинні застосовувати цілісний підхід до свого здоров'я, у тому числі інтимного, і розуміти, що жодна пігулка не вирішить всіх сексуальних проблем.

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Цього року ще більше набирає обертів догляд за тілом та сексуальна чоловіча привабливість / Фото: freepik.com

Цього року ще більше набирає обертів догляд за тілом та сексуальна чоловіча привабливість, які пропагують бренди чоловічого сексуального здоров'я, такі як Champ та Hims. Нові розробки також активно ведуться у сфері чоловічих протизаплідних засобів.

У тренді 2022 року – секс-терапія, тобто звернення до психологів стосовно як загального, так і сексуального здоров'я. Розмови про секс, покупки інтимних іграшок також нагадують людям про те, що потрібно жити щиро та приділяти першочергову увагу доброму самопочуттю. А стабільне сексуальне життя та гарне загальне самопочуття – взаємопов'язані.

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Стабільне сексуальне життя та гарне загальне самопочуття – взаємопов'язані / Фото: freepik.com

Очікується, що у 2022 році компанії, які займаються секс-технологіями та оздоровленням, зроблять сексуальне благополуччя більш доступним, надаючи більше послуг з передплати та цифрової охорони здоров'я. Це допоможе людям отримати більш всебічну та доступну підтримку незалежно від того, на якому етапі сексуального шляху вони перебувають.

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