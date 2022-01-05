Від соло до моногамних ігор: 6 головних секс-тенденцій 2022 року

Фахівці розповіли, що буде популярно за дверима спальні та навіть у космосі

Секс-тенденції 2022 року / Фото: Pixabay

Нещодавно експерти з відносин розповіли, на що ми звертатимемо увагу в людях у 2022 році. Тепер же бренд секс-іграшок Lovehoney вивчив найпопулярніші сексуальні тенденції 2021 року і, після ретельного дослідження ринку сексуального здоров'я, назвав шість тенденцій, на які слід звернути увагу у 2022 році.

Моногамія

Етична немоногамія (ЕНМ) стає все більш поширеною, і Lovehoney каже, що ця тенденція збережеться. Такі домовленості як поліаморія, свінг та відкриті шлюби – укладаються за згодою і дозволяють людям вільно вступати в інтимні відносини. Фахівці з питання стверджують, що ЕНМ дає більше психічної свободи. Для багатьох людей такі речі звучать дико, але фахівці кажуть, що дослідження відзначають цю тенденцію протягом багатьох років.

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Бренд секс-іграшок We-Vibe, що спеціалізується на іграшках для одиночних ігор та класичних пар, провів дослідження на чотирьох континентах, яке показало, що секс утрьох був другою за популярністю фантазією.

Мастурбація

Коли COVID-19 позбавив людей можливості спілкуватись, табу на мастурбацію швидко зникло. Це нагадало людям: "Якщо ви не можете відірватися, то хто це зробить?". Давно доведено, що користь для здоров'я від мастурбації безмежна. Мастурбація звільняє ендорфіни, що мають знеболювальні властивості. Дослідження Menstrubation від Womanizer навіть дійшло висновку, що 90% жінкам рекомендують мастурбацію зі зняттям болю при менструації.

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Секс для людей з обмеженими можливостями

Довгий час людей з обмеженими можливостями намагалися не помічати у темах про сексуальне благополуччя. Так, наче їх це не стосується. Але, на щастя, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила сексуальне задоволення правом людини, і "новатори у сфері секс-технологій встановлюють новий стандарт інклюзивної близькості". В результаті люди з обмеженими можливостями можуть розраховувати, що їхню думку врахують у розмовах про сексуальність, а також знайдуть продукти, які їм більше підходять.

Екологічна сексуальність

Екологічно чистий сексуальний добробут пропонує ідеальний безпрограшний варіант: сексуальне задоволення за збереження навколишнього середовища. Як і у випадку з косметичними товарами, споживачі хочуть переконатись, що продукти, які вони використовують, відповідають їх переконанням за межами спальні. У майбутньому очікується більше біорозкладних та екологічно чистих девайсів.

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Девайси з дистанційним керуванням

Моменти пригод, такі як романтичні побачення з вібруючою спідньою білизною з дистанційним керуванням, стануть ще більш популярними. Компанія We-Vibe, що займається секс-технологіями, постійно вдосконалює програми та іграшки, які дозволяють партнерам приносити задоволення один одному на великій відстані.

Секс у космосі

Оскільки мільйонери все частіше вирушають до космосу, починають зароджуватися розмови про секс у космосі. We-Vibe вважає екс-технології та іграшки єдиним життєздатним варіантом для самозадоволення, який може впоратися з основними перешкодами сексу в космосі: відсутністю гравітації, відсутністю усамітнення та утилізацією рідини.

Саймон Дюбе, дослідник еробіотики, каже, що космічні агенції повинні підходити до людської сексуальності "з позитивної, наукової, чуйної та інклюзивної точки зору", адже вона має першорядне значення для нашого здоров'я, благополуччя та успіху нашого позаземного життя.

Зокрема, їм слід нагадати, що: 1. сексуальне здоров'я – це здоров'я, 2. сексуальні права – це права людини, 3. сексуальність – означає різноманітність: 4. задоволення – це весело та важливо; 5. технології можуть допомогти.

– заявив він.

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