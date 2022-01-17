Секрет сяючої шкіри – як зберегти здоровий колір обличчя взимку

Зберегти здоровий колір обличчя взимку та сяючу шкіру допоможе масаж, сон, раціональне харчування та активність / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб весь холодний сезон колір обличчя залишився здоровим, важливо не лише правильно доглядати за шкірою . Які звички слід переглянути, щоб шкіра сяяла здоров'ям та свіжістю – розповіла фізіотерапевт, масажист Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

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Чому вітаміни та продукти важливі для шкіри обличчя?

Недосип, низька активність і звичайно ж продукти, з яких складається ваш раціон, відбиваються і на шкірі обличчя. Взимку ми часто відчуваємо занепад сил через дефіцит вітаміну D, який наша шкіра виробляє під дією сонця. Дефіцит цього "сонячного" вітаміну, а також інших корисних мікроелементів, що надходять з їжею, призводить не лише до втоми та слабкості.

Шкіра при дефіциті вітамінів стає сухішою, а взимку ще холод, мороз, вітер і опалювальні прилади висушують нашу шкіру. Тому взимку не ігноруйте жирну рибу та інші продукти з корисними жирами та амінокислотами.

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Також не забувайте про овочі та фрукти, щоб в організм надходила клітковина. Антиоксиданти, які містяться в плодах, також допоможуть волоссю, шкірі та нігтям залишатися здоровим міцним і красивим. Додайте до раціону рослинні жири, такі як волоські горіхи, насіння чиа, кунжуту, льону.

Чому фізична активність та сон корисні і для обличчя?

Активність допомагає підтримувати здорову фізичну форму загалом, зміцнює тонус м'язів, насичує кров киснем та покращує кровообіг. Звичайно, на шкірі обличчя це теж відображається.

Доглядати шкіру обличчя потрібно відповідно до свого типу шкіри, а підтримати її в тонусі допоможе масаж обличчя / Фото: unsplash.com

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Плюс, щоб під очима не було "темних кіл", важливо отримувати сім-вісім годин сну. Вони життєво необхідні для здоров'я та підтримки енергії цілий рік. Не забувайте також доглядати шкіру обличчя відповідно до свого типу, а підтримати її в тонусі допоможе масаж обличчя.

Навіщо робити масаж обличчя і чи можна самостійно?

Якщо не робити масаж, то кров і лімфа може застоюватися на обличчі, зокрема, посилюючи ефект набряклості. Масажуючи обличчя, ми тим самим не лише покращуємо свій зовнішній вигляд, а також позитивно впливаємо на стан всього організму, релаксуємо та піднімаємо собі настрій.

Правильно виконаний масаж звузить пори, зробить зморшки менш помітними і уповільнить появу нових. Проконсультуйтеся у спеціаліста на рахунок масажної техніки, і пам'ятайте, що масаж обличчя робиться чистими руками та на очищену шкіру обличчя.

Масаж обличчя робиться чистими руками і на очищену шкіру обличчя, по масажним лініям / Фото: magazine.com

Нанесіть масло, (поплескучими рухами), що підходить вашому типу шкіри, або крем, і починайте робити масаж подушечками пальців. Розтираючі рухи можна робити тильною стороною долоні, але всі рухи (пальцями в тому числі) потрібно виконувати повільно та плавно.

Всі рухи (пальцями або масажним ролером) потрібно виконувати повільно та плавно / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкраще для домашнього масажу використовувати класичні техніки. Рухатися треба строго за масажними лініями, це допоможе не пошкодити шкіру і не розтягувати її: