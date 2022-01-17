Секрет сияющей кожи – как сохранить здоровый цвет лица зимой

Сохранить здоровый цвет лица зимой и сияющую кожу поможет массаж, сон, рациональное питание и активность / Фото: Коллаж: Сегодня
Чтобы весь холодный сезон цвет лица остался здоровым, важно не только правильно ухаживать за кожей. Какие привычки следует пересмотреть, чтобы кожа сияла здоровьем и свежестью – рассказала физиотерапевт, массажист Татьяна Ронжина.
Почему витамины и продукты важны для кожи лица?
Недосып, низкая активность и конечно же продукты, из которых состоит ваш рацион, отражается и на коже лица. Зимой мы часто ощущаем упадок сил из-за дефицита витамина D, который наша кожа вырабатывает под действием солнца. Дефицит этого "солнечного" витамина, а также других полезных микроэлементов, которые поступают с пищей, приводит не только к усталости и слабости.
Почему физическая активность и сон полезны и для лица?
Активность помогает поддерживать здоровую физическую форму в целом, укрепляет тонус мышц, насыщает кровь кислородом и улучшает кровообращение. Естественно, на коже лица это тоже отображается.
Плюс чтобы под глазами не было "темных кругов", важно получать семь-восемь часов сна. Они жизненно необходимы для здоровья и поддержания энергии круглый год. Не забывайте также ухаживать за кожей лица согласно своему типу кожи, а поддержать ее в тонусе поможет также массаж лица.
Зачем делать массаж лица и можно ли самой?
- Начинайте с щек: легко проходите круговыми движениями от крыльев носа по направлению к вискам. Затем от переносицы по "спинке" носа к его кончику и от "спинки" в обе стороны по направлению к ушам. Массаж подбородка выполняется от середины по нижней челюсти к мочкам ушей.
- Затем глаза: еще более легкими движениями наносите средство, по верхнем векам следует двигаться от внутреннего угла к внешнему. Под нижними веками двигаемся еще более аккуратно, от внешнего уголка глаза к внутреннему, поскольку кожа здесь очень тонкая.
- Лоб массажируется растирающими движениями, сверху-вниз и от середины к вискам.
- Губы тоже массируем легкими движениями от середины верхней губы к крыльям носа и верхней части уха.
- Помимо массажа лица, помассируйте мочки ушей и волосистую часть головы, чтобы закрепить результат.
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